Ghislain Picard en colère contre le gouvernement Legault

L’actuel gouvernement du Québec, il ne parle pas des Autochtones, sauf quand il s’enfarge dedans. [...] Ça me met en colère, littéralement , a déclaré Ghislain Picard.

Le chef de l’Assemblée a fait cette déclaration alors qu’il était invité, dimanche, à une assemblée de cuisine virtuelle organisée par Québec solidaire. Une centaine de militants participaient à l’événement intitulé : Comment reconstruire le Québec avec les peuples autochtones? .

Se gardant d’appuyer la formation de gauche ou la souveraineté du Québec, Ghislain Picard dit participer à ce genre d’événement, comme à ceux d’autres partis politiques dans le passé, pour influencer le décorum politique .

Il estime toutefois que Québec solidaire est le parti le plus proactif sur les dossiers autochtones.

Québec solidaire fait partie de l’opposition à Québec au même titre que les libéraux et le Parti québécois, mais c’est Québec solidaire qui nous sollicite, qui nous informe de certains projets de loi qui peuvent avoir une incidence chez nous, et c’est nettement apprécié , a expliqué Ghislain Picard en marge de l’événement.

Celui qui en est à son dixième mandat comme chef de l’APNQ n’y va pas avec le dos de la cuillère pour critiquer le gouvernement de François Legault.

Les questions qui touchent les Premières Nations et les Inuit au Québec, c’est sujet à improvisation , dénonce-t-il.

Une improvisation qui découle, selon lui, d’un manque d’expérience , de connaissances , mais également de vision .

Cette vision devrait être fondée sur les acquis obtenus, comme la Déclaration sur les droits des peuples autochtones [adoptée par l'assemblée générale de l'ONU en 2007] , dit-il.

C’est pas né d’un rêve, beaucoup de personnes ont consacré de l’énergie et des efforts pour qu’on en arrive là. [...] Si au niveau international le concept de droit des autochtones est reconnu, pourquoi les États sont si lents à l’adopter et à la mettre en oeuvre? , demande-t-il.

PL 61 : on n'est pas sur le radar

Ghislain Picard dénonce également le récent projet de loi 61 visant à accélérer des centaines de projets d'infrastructures au Québec. Selon lui, le gouvernement Legault a omis de consulter les nations autochtones dans ce dossier.

Comment ça se fait qu’une ministre comme madame d’Amours [Sylvie D’Amours] ne lève pas le doigt à son conseil de ministres pour dire écoutez là, moi je dois répondre à une trentaine de chefs autochtones? [...] On est nulle part sur le radar, et ça, c’est aberrant , déplore-t-il.

D’un côté, on prononce des excuses et on s’engage à négocier une déclaration, mais le réflexe c’est qu’on évacue totalement les Autochtones dans un projet législatif qui risque d’avoir des conséquences sur leurs droits et leurs territoires , ajoute-t-il.

En octobre 2019, le gouvernement Legault a présenté des excuses au nom de l’État québécois aux Premières Nations et aux Inuit en octobre 2019, à la suite des rapports de la commission Viens et de l’ENFFADA.

Quelques jours plus tard, après avoir d’abord refusé d’y adhérer, la CAQ a voté en faveur d’une motion unanime, déposée par Québec solidaire, visant à « négocier la mise en oeuvre » de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

Racisme policier : Legault manque de courage

Ghislain Picard estime également que François Legault a la responsabilité, comme Ottawa, de dénoncer l’abus et le profilage racial au sein des forces policières.

Que le chef d’État prenne son courage à deux mains et fonce dans la mêlée, c’est aussi clair que ça , dit-il.

Le premier ministre a encore refusé lundi de parler de racisme systémique . François Legault réagissait aux manifestations entourant le décès de George Floyd. Au cours de la conférence de presse d'une demi-heure, il n’a mentionné aucune des interventions policières à l’endroit d’Autochtones ces derniers-jours, l’une ayant notamment mené à la mort de Chantel Moore.

Vendredi, Ottawa a dénoncé un racisme systémique au pays suivant ces événements et des gestes honteux .

Si une force policière a dérogé de sa responsabilité d’assurer la paix, l’ordre et la sécurité, il me semble que cela doit être dénoncé , estime Ghislain Picard, soulignant du même souffle que juin est le mois national de l'histoire autochtone.