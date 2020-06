Identité autochtone douteuse : garde-toi une petite gêne!

On se rappellera les cas d’Alexandra Lorange, des sœurs Parent, de Marcel Grondin le chaman et, finalement, de Nadine Saint-Louis. Toutes ces personnes entretenaient un flou, plus ou moins important, quant à leurs origines autochtones.

Edith Bélanger est une diplômée de philosophie de l’Université Laval. Elle poursuit actuellement des études en administration publique en contexte autochtone à l’ENAP. Elle est membre de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk (Malécite).

Or, ce flou n’a pas passé le test de la réalité et, selon les faits révélés au public, l’identité autochtone de ces personnes ne reposait parfois que sur du rêve ou, au mieux, sur l’histoire d’un ancêtre qui aurait vécu alors que Montréal soufflait sa première bougie d’anniversaire, donc il y a très, très longtemps.

Une fois exposées, ces personnes auto-identifiées ont eu l’intelligence et la délicatesse de se retirer des activités dans lesquelles elles tiraient profit de leur statut de personnes issues des Premières Nations.

Devant la colère et la désapprobation de la part du milieu autochtone, tous ces intervenants se sont donc gardé « une petite gêne », tous, sauf Mme Saint-Louis.

En effet, on apprenait qu’elle figurait encore récemment dans une publicité de Via Rail destinée à rejoindre la clientèle autochtone. Elle avait aussi conservé son siège dans quelques organisations visant la même population. La controverse a alors éclaté à nouveau et, au moment d’annoncer qu’elle se retirait de son poste de direction des Productions Feux Sacrés (PFS), on apprenait également que Mme Saint-Louis poursuivait le journal La Presse et la journaliste Isabelle Hachey pour atteinte à la réputation, tout en demeurant « collaboratrice » chez les PFS.

Il me semble que c’est l’un des exemples parfaits où il aurait été sage d’honorer l’adage « le silence est d’or ».

Mme Saint-Louis, selon la direction du vent, s’est identifiée comme Mi’kmaq, Algonquienne ou métissée. Selon l’article relatant sa démarche judiciaire, elle s’identifie encore comme « Autochtone ». Or, ce concept même d’Autochtone me semble très inapproprié comme élément de défense pouvant justifier l’appropriation identitaire.

Comme elle n'a aucun support ou reconnaissance d’une quelconque communauté, je me demande ce que c’est, pour elle, être Autochtone. J’ai l’impression qu’on n’est pas loin du concept hyper colonial des « Indiens » en tant que bloc culturel et social monolithique.

Tristement, ce genre de raisonnement renferme une forme de méconnaissance, voire même de mépris. En soutenant que, seulement en ayant un ancêtre « Indien » à la 12e génération et un vague intérêt pour la cause des premiers peuples, on puisse se considérer « Autochtone », c’est comme si elle niait l’importance du droit des communautés à décider elles-mêmes de leurs critères d’appartenance. Par le fait même, il y a minimisation de la diversité identitaire des premiers peuples et du combat qu’ils ont mené, et mènent encore, afin de résister à l’assimilation.

Contrairement à la croyance populaire, il ne suffit pas d’avoir les bons gênes pour garder en vie une Première Nation. Je vous propose la visualisation suivante pour comprendre.

Imaginez un instant un Français fraîchement débarqué au Canada. Il est vachement fier de ses origines et tient mordicus à honorer et préserver son héritage culturel. Imaginez encore que ce nouvel arrivant rencontre une Canadienne anglophone de l’Alberta avec qui il aura quelques enfants, qui à leur tour auront des petits et ainsi de suite.

Sautons maintenant dans le temps, 12 générations plus tard. Que restera-t-il de la culture française de l’ancêtre? Après tant d’années passées dans le milieu canado-anglophone, il est peu probable que quiconque de ses descendants se considère, ne serait-ce que partiellement, comme étant Français, n’est-ce pas ?

Pourquoi cela ne s’appliquerait-il pas aux individus autochtones? Au risque de vous décevoir, j’oserais avancer que nous ne sommes pas si résistants que ça. Si je prends l’exemple de ma communauté qui s’est fait voler ses terres et qui a été poussée à la dispersion, après à peine trois générations, c’en était pratiquement fait de notre culture, de nos traditions et de notre identité. Sans les énormes efforts de nos aînés pour reconstruire notre nation à la fin des années 1980, nous étions condamnés à sombrer dans l’oubli.

Derrière le concept fourre-tout « d'Autochtone » il y a de vraies histoires, des communautés vivantes, des langues qui racontent la survie des peuples. Ce n’est pas une étiquette à se coller dans le front. Par exemple, quand je parle de mon identité wolastoqey, c’est tout l’héritage de ma nation que je porte sur mes épaules, la fierté autant que les traumas. On ne peut pas choisir à la pièce.

N’est-on pas tous un peu « indiens » au fond ?

Cette généralisation qu’on entend trop souvent repose essentiellement sur de fausses croyances et une vraie méconnaissance de l’histoire. Au même titre, l’auto-identification n’aide personne, au contraire, cette pratique tend souvent à minimiser les droits et les revendications autochtones dans un pays qui applique encore des politiques coloniales.

En effet, le combat est loin d’être gagné et ce sont de vrais alliés dont nous avons besoin. Alors, si la cause vous tient à cœur, tant mieux, vous êtes les bienvenus à condition de savoir faire la différence entre apprécier et approprier.