Paiements provisoires acceptés pour les victimes de la rafle des années 60

L'entente de règlement de 875 millions de dollars entre le Canada et les survivants de la rafle a réservé 750 millions de dollars pour indemniser les enfants des Premières Nations et des Inuit qui ont été retirés de leurs foyers et placés chez des parents adoptifs ou non autochtones entre 1951 et 1991. Ces enfants qui, dans ce processus, ont perdu leur identité culturelle.

Dans sa décision du 2 juin, le juge Edward P. Belobaba a ordonné à l'administrateur responsable des réclamations de verser des paiements provisoires de 21 000 $ aux membres admissibles du groupe.

Le recours collectif initial qui a mené au règlement national avait été déposé auprès de la Cour supérieure de l'Ontario. Grâce aux discussions sur l'accord de règlement, les membres du groupe admissibles ont été élargis au-delà de la province. La Cour fédérale peut ainsi étendre cette décision à d'autres personnes et à d'autres groupes.

Des motions ont été déposées devant les deux tribunaux pour faire état des retards imprévus dans l'administration du règlement, y compris les préoccupations liées aux défis causés par la pandémie de COVID-19.

Maintenant que les deux tribunaux ont approuvé la solution de paiement provisoire, l'administrateur des réclamations Collectiva commencera à distribuer des compensations. Les survivants dont les demandes ont déjà été approuvées peuvent s'attendre à recevoir l’argent au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois.

Marcia Brown Martel, la principale plaignante de ce recours collectif, a déclaré que ces paiements provisoires étaient une bonne nouvelle, mais que l'argent ne peut pas régler les torts subis par les survivants des rafles des années 60.

« Il s’agit d’un pas en avant, qui est mieux que le fait d'attendre et de se demander si ça va arriver, si c'est encore une autre chose qui n’arrivera peut-être pas. Ce doute croît sans cesse avec le temps », a-t-elle souligné.

« Aucun paiement ne peut réparer un tort. Le but de cette démarche est d’avoir une reconnaissance de ce tort et d’avoir un pays qui dit "oui, ce gouvernement a fait quelque chose de mal". La somme d'argent n'est pas et ne sera jamais une compensation pour réparer une injustice. »

Le 60s Scoop Legacy of Canada, un groupe de soutien et de défense des victimes basé au Manitoba, a également salué la décision des tribunaux. « Nous sommes extrêmement soulagés que les deux tribunaux aient approuvé des paiements provisoires », a déclaré Katherine Legrange, la directrice de l'organisation.

« Nous avons travaillé très fort pour défendre ceux qui avaient reçu des lettres d'approbation, afin que des paiements leur soient envoyés immédiatement… Il s’agit vraiment d’une bonne nouvelle. »

Tout comme pour la décision judiciaire similaire rendue par la Cour fédérale, toutes les parties doivent retourner devant le tribunal à une date ultérieure afin de régler le dossier des montants restants de l'indemnisation.

D’après un texte de Jessica Deer, CBC News.