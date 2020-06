Wemotaci en Haute-Mauricie prend un virage technologique

« Depuis 2010 qu’il est question de relier Wemotaci au réseau de La Tuque, et on y arrive! », se réjouit au bout du fil le directeur général de la corporation de développement économique Nikanik de Wemotaci, Adam Jourdain.

Ce sont les institutions qui offrent des services à la population qui auront d’abord accès au nouveau réseau. « On était défavorisés par rapport aux communautés à ce niveau-là, explique M. Jourdain. Donc c’est la santé, l’éducation, la sécurité publique et le bâtiment du conseil de bande qui vont être branchés en premier. »

« Ça va certainement changer les méthodes de travail », croit M. Jourdain. Le réseau de fibre optique facilitera le télétravail des employés et permettra d’entreposer les données dans le nuage informatique. « Il y a plein de nouvelles possibilités à explorer, ajoute le directeur général. Comme tout ce qui a trait à la télémédecine et même pour la téléjustice, nous sommes en discussion avec la sécurité publique. »

Le coût de cette première phase du projet s’élève à 3 millions de dollars, qui sont entièrement financés par Services aux Autochtones Canada.

Une deuxième phase est prévue cet automne pour relier les résidences de la communauté au nouveau réseau. La ville la plus proche de Wemotaci est La Tuque, située à une centaine de kilomètres. Ainsi, de nombreux membres de la communauté dépendent d’Internet pour leurs communications et leur éducation. « C’est difficile de suivre des cours à distance en ce moment, mais être relié au réseau va certainement permettre aux gens de poursuivre leur éducation en ligne », dit Adam Jourdain.

La nature du financement pour cette seconde phase n’a pas encore été déterminée, mais « c’est sûr que les gens de Wemotaci vont avoir accès à la fibre optique à l’automne », assure M. Jourdain.

De nouvelles possibilités économiques

En plus de l’amélioration des services offerts à la population, un meilleur réseau Internet offre de nouvelles perspectives économiques à la communauté. « On pourrait avoir des entreprises en technologie. Ce qui n’était pas possible avant peut maintenant être exploré avec un meilleur réseau », souligne Adam Jourdain. « Aujourd’hui, à l’ère des technologies, le développement socio-économique de la communauté dépend de ça », ajoute-t-il.

« Nous voyons l’avenir d’un œil optimiste et nous plaçons beaucoup d’espoir dans l’intérêt grandissant de nos jeunes pour le développement économique », a déclaré par communiqué le chef du Conseil des Atikamekw de Wemotaci, François Néashit, qui est aussi le président de la corporation de développement économique Nikanik.

« En ces temps difficiles, je souligne le leadership que prend la Première Nation de Wemotaci dans la relance économique de sa communauté et de la région », a pour sa part écrit le ministre de Services aux Autochtones Canada, Marc Miller.

D’autres développements

La corporation de développement économique Nikanik se réjouit également du début de deux chantiers en juin. Le premier sera celui d’un centre d’affaires qui abritera la corporation Nikanik qui, actuellement, occupe des bureaux au sein du conseil de bande. Le centre d’affaires pourra également accueillir d’autres entreprises de la communauté. « Les entreprises ont les mêmes besoins qu’on a, comme avoir accès à une secrétaire, à un comptable et aux services de téléphonie et d’Internet, mais peut-être pas nécessairement à temps plein. Avec le centre, ce sera disponible pour tout le monde à frais partagés », explique Adam Jourdain.

La construction est assurée par une entreprise de Wemotaci. « Toute la main-d’oeuvre provient de la communauté et les précautions de santé et de sécurité sont prises », dit M. Jourdain.

Un second chantier sera entrepris pour rénover la station-service Wemogaz, située à l’entrée de la communauté. Ces travaux, qui s’élèvent à 600 000 $, serviront entre autres à changer les réservoirs, les pompes et les lignes pétrolières.