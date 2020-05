Le rappeur autochtone Quentin Condo partage ses savoirs traditionnels

Le moment n’est peut-être pas celui dont il rêvait, mais Quentin Condo, un Micmac de Gesgapegiag en Gaspésie, a le temps d’enseigner à ses enfants toutes les choses que je ne peux pas leur montrer quand ils sont à l’école .

Il leur avait déjà dit comment faire. De la théorie, il est passé à la pratique. Ils sont dans le bois avec moi et je leur montre comment faire les choses.

Debout à l’aurore, comme tous les matins, Quentin Condo est parti récupérer les os d’un chevreuil, mort pendant l’hiver, qu’il a trouvés au gré de ses promenades dans le bois. Il en fera un manche de couteau ou une lance à saumon.

Moi, je ne gaspille rien, je trouve des os dans le bois, je les rapporte et je vais faire quelque chose avec. Quentin Condo

Et pendant qu’il était dans le coin, il a ramassé les œufs des canards malards dont le nid est dissimulé dans la végétation. Il a aussi cueilli des crosses de fougère et en a profité pour pêcher la truite.

Avec son plus jeune fils, Quentin a ramassé et préparé des médicaments des bois , le chaga et l'écorce de la racine d’un bouleau, qu’il sèche et coupe en petits morceaux pour en faire des tisanes.

À l'école de la vie

Les médias sociaux lui permettent de partager ses enseignements. Y a beaucoup de jeunes qui m’ont demandé comment je faisais [telle ou telle chose].

Alors, il a préparé des vidéos explicatives qu’il partage sur Facebook et Instagram, distanciation oblige.

Comment fabriquer un couteau croche avec des os de chevreuil? Comment couper et creuser un tronc de cèdre pour cuisiner? Comment faire cuire des coquilles Saint-Jacques dans un tronc de cèdre? Comment préparer les pochettes de tabac traditionnel? Comment fabriquer un piège à anguilles?

Quentin Condo est né dans une famille d’artisans; tous tressaient des paniers pour mettre de la bouffe sur la table . C’est comme ça qu’il a appris à travailler de ses mains. Mais les paniers ne l’intéressaient pas autant que les os qu’il s’appliquait à tailler et à transformer.

Quand la pandémie de coronavirus est arrivée, Quentin et sa famille ont quitté Sherbrooke, où ils vivent, pour aller chez lui à Gesgapegiag. Comme ça je peux aller dans le bois et faire toutes mes choses.

Il fabrique de tout : trappes pour capturer les anguilles, lances pour les saumons, rames, canoës. Il chasse, pêche, cueille. On est bien en Gaspésie, il y a un gros backyard [arrière-cour], on a beaucoup de choses à faire.

Ces jours-ci, il tresse un piège à anguilles en utilisant la même technique de tressage que celle pour les paniers, mais plutôt que d’utiliser le bois de frêne, il se sert du saule ou de l’aulne. Je n’ai pas été loin pour récolter ça, c’est direct dans ma cour!

Quentin Condo prépare son piège à anguilles. Photo : Courtoisie Quentin Condo

À l’écoute des saisons

Il fait froid en Gaspésie, le printemps a du retard. À ce sujet, Quentin a sa théorie. Je pense qu’on a la température qu’on devrait avoir. Habituellement, y a plein d’avions dans le ciel, les industries [fonctionnent] et y a plein de voitures partout. Mais on n’a plus ça et y a moins de chaleur dans le ciel.

Justement, Quentin fonctionne selon les saisons et la température.

J’connais mon territoire, j’connais les indicateurs. Je sais que quand les petites feuilles des varnes [aulnes] commencent à pousser à peu près gros comme une oreille de souris, c’est la même température qui est bonne pour la truite. Je sais quand quelque chose pousse que c’est bon pour autre chose.

Il donne en exemple les hirondelles de rivage qui font leur nid sur les rives du fleuve. Lorsqu’elles remontent la rivière, c’est le bon moment pour le saumon.

Quentin observe la nature. C’est comme ça que mon père, mes oncles, mes grands-parents m’ont montré . Et c’est ce qu’il enseigne à son tour.

Un rappeur en pause

J’écris pas beaucoup quand je viens en Gaspésie , explique Quentin Condo, alias le rappeur engagé Q-052, parce que je suis en train de vivre le moment et, quand je retournerai en ville, j’aurai le temps d’écrire ces moments-là.

Mais il admet que plusieurs projets sont en préparation, dont un album avec deux autres rappeurs de Gesgapegiag avec qui il forme les RezDogs. Chacun a enregistré son segment de chez lui, le tout sera rassemblé pour produire un minialbum de sept chansons.

Il n'y aura pas de concerts cet été pour Q-052 ni de festivals, mais l'artiste ne se plaint pas, il a un savoir traditionnel à transmettre, et il sait que lui et sa famille ne mourront pas de faim sur sa terre natale.