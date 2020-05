Les organisations autochtones urbaines doivent diversifier leur financement, dit le ministre

Dans son point de presse hebdomadaire, le ministre de Services aux Autochtones, Marc Miller, a reconnu que la COVID-19 exerce une pression supplémentaire sur les opérations et a augmenté les dépenses globales de ces organisations .

Le Fonds de soutien de 15 millions de dollars promis aux Autochtones en milieu urbain en mars ne sera pas suffisant, admet le ministre Miller.

Son ministère a en effet reçu un très grand nombre de demandes de soutien. 94 propositions ont été approuvées pour recevoir du financement.

Selon le dernier recensement, 51 % des Autochtones vivent en milieu urbain.

Le ministre Miller invite les organisations à ratisser large et à profiter des différents programmes du fédéral pour atténuer les effets de la COVID-19.

Des fonds sont disponibles, a-t-il mentionné, qui proviennent d’autres initiatives fédérales dans le cadre du plan d’intervention économique .

Le ministre a été plus spécifique après une demande de précision d'Espaces autochtones.

« Ces organisations peuvent également recevoir des fonds d'autres initiatives fédérales dans le cadre du Plan d'intervention économique, comme par exemple l'initiative Vers un chez-soi, d'Emploi et Développement social Canada et le financement supplémentaire attribué aux refuges pour femmes qui fuient la violence et les centres d'aide aux victimes d'agression sexuelle. »

Il reconnaît que les banques alimentaires sont particulièrement sollicitées et recommande du même souffle de se tourner vers les autres paliers de gouvernements et les dons privés.

En plus du financement fédéral, les provinces et territoires, ainsi que les individus, par le biais de dons de charité, jouent un rôle dans le soutien de ces organisations , dit Marc Miller.

Mais le ministre reconnaît qu’un plus grand soutien est nécessaire. Il dit collaborer avec d’autres partenaires gouvernementaux pour explorer d’autres possibilités d’aider davantage d’organisations autochtones urbaines et hors réserve .

Service aux Autochtones Canada a reçu la confirmation que 185 personnes des communautés des Premières Nations, dont 43 en Saskatchewan, 42 en Ontario, 30 en Alberta, 39 en Colombie-Britannique et 31 au Québec, ont été déclarées positives à la COVID-19 en date du 13 mai. 16 cas ont été recensés chez les Inuit du Nunavik.

Mais ces données ne reflètent pas avec précision l’impact de la COVID-19 sur les Autochtones hors réserve. Le soutien des provinces et des ressources régionales permettrait de mieux cerner la réalité, pense le ministre Miller, tout en rappelant que la confidentialité doit primer.