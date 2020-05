Des artistes font battre leur cœur au son du tambour traditionnel

Heading to New Mexico est une chanson originale de Tee Cloud avec Laura Niquay & Anachnid sur l'album Four Sacred Colours. Des artistes autochtones des quatre coins du pays ont participé à la vidéo mettant en vedette : Anachnid, Eadsé, iskwē, G.R. Gritt, Laura Niquay, Matiu, Shauit, Soleil Launière, Tee Cloud et Viivi Maria Saarenkylä.

Photo : Musique Nomade