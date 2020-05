L’injustice dans le sang

Edith Bélanger est une diplômée de philosophie de l’Université Laval. Elle poursuit actuellement des études en administration publique en contexte autochtone à l’ENAP. Elle est membre de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk (Malécite).

Je leur dis toujours qu’ils ont le droit de ne pas vouloir donner d’explications. Pour moi, l’important, c’est qu’ils ne mettent pas leur vie en péril en prenant le volant avec les facultés affaiblies ou encore en embarquant avec quelqu’un qui ne leur inspire pas confiance. Je ne poserai pas de questions, ce que je veux, c’est qu’ils rentrent à la maison.

Le cas de Brady

Brady Francis, 22 ans, de la Première Nation d’Elsipogtog Photo : Salon funéraire Thompson

C’est peut-être en suivant ce genre de conseil que Brady Francis, un jeune homme de 22 ans de la communauté micmaque d’Elsipogtog, au Nouveau-Brunswick, a téléphoné à ses parents, le soir du 24 février 2018, pour qu’ils viennent le chercher.

Or, quelque chose d’horrible est arrivé. Il a été frappé par un véhicule et est décédé des suites de ses blessures. Le conducteur qui l’a heurté ne lui a pas porté assistance.

Maurice Johnson, 54 ans, était sur cette même route dans les minutes entourant le tragique accident. Les pistes suivies par les policiers et les indices retrouvés, notamment ceux provenant d’une caméra de surveillance d’un commerce avoisinant, ont mené à son arrestation pour délit de fuite mortel. Il a raconté avoir frappé quelque chose ce soir-là, mais n’a pas cru bon de s’arrêter. Il pensait avoir frappé un cerf…

L’onde de choc s’est propagée vite. Dès que le jugement d'acquittement a été prononcé, l’indignation s’est répandue le temps de le dire. La famille a crié à l’injustice et le chef de la communauté d’Elsipogtog a déclaré qu’il n’y avait pas moyen d’obtenir justice pour les gens des Premières Nations.

Est-ce que l’identité ethnique de Brady a vraiment quelque chose à voir avec l’issue de ce procès?

On ne le saura probablement jamais, mais on peut comprendre que parents et amis se posent des questions. Et, à tort ou à raison, c’est tout le système de justice qui est remis en cause.

Rappelons également que cette tragédie est survenue au moment où d’autres verdicts d’acquittement, qui ont fait couler beaucoup d’encre, ont été rendus.

Colten

Colten Boushie. Photo : La Presse canadienne

Quelques semaines seulement avant la mort de Brady, soit le 9 février 2018, la famille de Colten Boushie, tué par les balles de Gerald Stanley, qui prétendait que le coup était parti tout seul, voyait ses espoirs de justice s’envoler en fumée. Le contexte des tensions raciales a abondamment été évoqué lors de ce procès, laissant planer un doute inconfortable : si Colten et ses amis avaient été « blancs », est-ce que l’histoire aurait été différente?

Ça non plus on ne le saura jamais, mais qui pourrait prétendre que le questionnement n’est pas légitime?

Tina

Tina Fontaine. Photo : Radio-Canada

Toujours pendant ce même mois de février 2018, on apprenait avec indignation le sort réservé à Raymond Cormier, meurtrier présumé de la jeune Tina Fontaine, 15 ans, assassinée et retrouvée dans un sac au fond la rivière Rouge, près de Winnipeg. Non coupable.

Encore une vie volée, encore un geste impuni. Je le répète, il n’y a peut-être aucun lien entre le traitement judiciaire de ces affaires et l’identité autochtone des victimes. Sauf que…

Facile de comprendre que cela contribue à miner davantage la confiance des Autochtones envers le système de justice au pays. En effet, ce ne sont pas tant les verdicts eux-mêmes qui posent problème, mais bien l’arrière-goût amer qu’ils laissent, l’impression que la vie de ces jeunes a moins de valeur. Qu’on a peut-être déployé moins de ressources pour que justice soit faite.

La Justice avec un grand « J »

#justiceforbrady est un hastag qui a beaucoup circulé sur Internet. Or, ce que les familles et les communautés veulent, c’est la justice avec un grand J. Elles veulent être entendues et avoir la certitude que ces actes ne restent pas impunis. Les parents et amis éplorés savent très bien qu’aucun verdict, aussi exemplaire soit-il, ne ramènera leur être cher.

Toutefois, lorsque l’impunité s’ajoute à la discrimination systémique, au racisme institutionnalisé et à l’indifférence, difficile de ne pas penser que quelque chose cloche.

D’ailleurs les différents rapports des commissions d’enquête, que ce soit à propos des femmes et des filles autochtones assassinées ou disparues (ENFAADA) ou bien de la commission Viens, soulignent l’importance de restaurer la relation de confiance entre les forces de l’ordre, le système de justice et les Autochtones. C’est indéniablement, plus que jamais, une priorité.

Dans les heures suivant l’acquittement de Maurice Johnson, des membres des communautés autochtones environnantes ont rapidement fait circuler dans les médias sociaux la citation suivante de Leroy Danny, chef de la communauté d’Eskasoni :

« Je suis pleinement conscient que je peux être tué et qu’il n’y aura aucune conséquence ni répercussion, car je suis d’une Première Nation au Canada. »

Je souhaite de tout cœur que Brady Francis ne soit pas mort en vain et qu’un réel changement ait lieu, car ces mots, cette phrase coup de poing, je ne veux jamais avoir à les dire à mes enfants.

Je ne veux surtout pas leur léguer l’injustice en héritage.