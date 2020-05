Une aînée crie succombe à la COVID-19 à Montréal

C’est avec une immense tristesse que nous annonçons que la Nation crie d’Eeyou Istchee vient de subir sa première perte en raison de la COVID-19 , a fait savoir mardi matin le grand chef Abel Bosum.

Emma était dans un centre de soins de longue durée à Montréal. Elle avait contracté le virus , indique-t-il.

Elle l’était l’une de nous, et nous ne pouvons que nous joindre à sa famille pour pleurer son décès Abel Bosum, le grand chef de la Nation crie

Ses enfants écrivent qu’elle était une mère, une grand-mère, et une arrière-grand-mère. Une femme religieuse qui avait un rire contagieux lorsqu’elle était investie du Saint-Esprit , ajoute le grand chef Bosum.

C’était notre plus grand souhait que la Nation crie soit épargnée des pires conséquences du virus, et toutes les mesures que nous avons prises visaient à éviter cela. Malheureusement, malgré nos plus grands efforts, nous avons perdu une aînée , souligne-t-il.