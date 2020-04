Itinérance à Montréal : « Ouvrez les hôtels »

« Nous sommes certains que sans refuge adéquat, cette communauté en itinérance connaîtra un nombre dévastateur de décès », écrivent des organismes en itinérance, dont plusieurs viennent en aide aux populations autochtones, dans une pétition en ligne qu’ils comptent envoyer aux élus montréalais.

Cette lettre circule au lendemain de nouvelles mesures annoncées par la Ville de Montréal, dont l’ouverture de trois nouveaux centres d’hébergement pour sans-abri, notamment au marché Bonsecours, au centre Jean-Claude Malépart et au Royal-Victoria.

Mais ces 350 places sont destinées aux personnes atteintes du virus ou encore en attente de résultats de dépistage, dénoncent les organismes. « Si le résultat est négatif, la personne est renvoyée dans la rue », souligne Jessica Quijano, coordonnatrice du projet Iskweu du Foyer pour femmes autochtones de Montréal.

Toute la population itinérante de la métropole - plus de 3000 personnes - doit avoir l’option de pouvoir se confiner, comme les autres Montréalais, disent les organismes, qui jugent la réponse de la Ville insuffisante. D’autant plus que cette population est particulièrement à risque de propagation du virus, leur système immunitaire étant déjà affaibli par des maladies chroniques préexistantes.

La militante Jessica Quijano, du projet Iskweu Photo : Radio-Canada / Ismaël Houdassine

La solution, selon les signataires de la pétition, est de mettre à disposition des chambres d’hôtel ou de résidences universitaires par centaines ou même par milliers. Il s’agirait de la seule façon de contenir la propagation du virus, qui jusqu’à maintenant, aurait fait un mort au sein de la population itinérante montréalaise.

La Ville, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire la semaine dernière, affirme de son côté prendre les mesures nécessaires pour aider la population itinérante. Elle rappelle notamment qu'un hôtel du Quartier des spectacles a été réquisitionné pour abriter des itinérants.

« Nous continuons de travailler de concert avec le réseau de la santé et les organismes communautaires pour s'assurer que toutes les personnes en situation d'itinérance soit en sécurité. Des mesures supplémentaires seront annoncées prochainement », écrit à Espaces autochtones Geneviève Jutras, attachée de presse de la mairesse de Montréal.

Plus de tentes et de médecins

Depuis quelques jours, le centre de jour Résilience, rue Sainte-Catherine Ouest, assure un service extérieur au square Cabot avec l’appui de la Ville, qui fournit des abris et des stations de lavage notamment.

Mais le refuge, affirme sa codirectrice Nakuset, qui est également derrière la pétition, a besoin de bien plus pour permettre à sa clientèle itinérante et aux intervenants de première ligne de suivre les consignes sanitaires et de ne pas mettre leur santé en danger. Notamment, des tentes chauffées assez grandes pour laisser une distance sécuritaire entre chaque personne, mais aussi des chaises, des couvertures. Sans oublier la visite de médecins et d’infirmières.

Pourquoi ne pas faire du square Cabot un site de dépistage pour les sans-abri?, suggère Nakuset.

« Et lorsque les résultats arrivent, ils peuvent revenir sur la place. Au lieu de les envoyer au Quartier des spectacles, et qu’ils attendent les résultats par téléphone... qu’ils n’ont pas », ajoute la codirectrice de Résilience.

Les populations autochtones à risque

Les organismes en itinérance sont particulièrement inquiets pour le sort de la population itinérante autochtone. Plusieurs présentent des problèmes de santé, notamment la tuberculose, une maladie dont la prévalence est près de 300 fois plus élevée chez les Inuit que chez le reste de la population canadienne.

De nombreux itinérants autochtones, par ailleurs, ne peuvent plus rentrer dans leur communauté, dont plusieurs ont décidé de fermer leurs frontières pour contrôler la propagation de la COVID-19.

Souvent victime de discrimination, la population autochtone est aussi particulièrement méfiante du système de santé. Signataire de la pétition, Mélodie Racine, directrice générale de la Porte ouverte, refuge sur l’avenue du Parc, s’inquiète du sort de cette population vulnérable.

« Quelles mesures vont être entreprises quand les gens vont avoir les symptômes et vont vouloir se faire tester? Ou quand les gens se font tester et qu’ils vont disparaître dans la brume? », s’interroge Mme Racine, dont 40 % de la clientèle est autochtone.

« C’est une population très tissée serré. S’il y a quelqu’un dans la gang qui attrape la maladie, on est cuit ».