Enfant mort à Joliette : l'urgence de soutenir les familles atikamekw

Le centre d’amitié souligne l'urgence de soutenir la famille de l’enfant décédé et toutes les autres familles autochtones installées à Joliette.

On ne veut pas que d’autres [enfants] tombent dans les craques avec tout ce qui se passe , dit Jennifer Brazeau, directrice du Centre d'amitié autochtone de Lanaudière (CAAL), faisant référence à la pandémie de coronavirus qui s'ajoute à la vulnérabilité des familles atikamekw qui vivent à Joliette.

Il manque beaucoup de ressources pour elles, et elles sont déjà défavorisées.

C’est sans compter le fait que plusieurs services ferment leurs portes ou limitent leur fonctionnement.

Au-delà de l’actuelle crise sanitaire, Jennifer Brazeau montre du doigt l'inaction des systèmes publics, qui a mené entre autres au décès de cet enfant de 2 ans, une « inaction volontaire, au nom de différents prétextes politiques », soutient la directrice.

Combien d’enquêtes faudra-t-il [avant de démontrer que le système actuel est inadéquat]? Jennifer Brazeau, directrice du CAAL

Les résultats de l’autopsie de l’enfant et de l’enquête du coroner qui est en cours apporteront un éclairage supplémentaire sur cette tragédie, mais le grand chef du Conseil de la Nation Atikamekw, Constant Awashish, n’en démord pas, il faut que le territoire d’application de notre système d’intervention puisse être élargi .

Selon lui, le Système d’intervention d’autorité atikamekw (SIAA), un système de protection de l’enfance développé depuis les années 1980, mais devenu autonome en novembre 2018, a fait ses preuves.

Lors de son passage à la commission Laurent en février, le grand chef du Conseil de la Nation Atikamekw, Constant Awashish, avait fait valoir la pertinence du SIAA.

Nous sommes atikamekw pas juste dans nos communautés, nous sommes atikamekw peu importe notre lieu de résidence et on veut s’occuper de nos gens. Constant Awashish

Entre-temps, et de sa propre initiative, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a ouvert une enquête à la suite du décès du bambin pour déterminer si les droits de l'enfant dont la situation était en évaluation par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de Lanaudière ont été lésés .

L’urgence d’agir

Jennifer Brazeau, du Centre d’amitié autochtone de Lanaudière, rappelle que les problèmes de surreprésentation des enfants autochtones au sein de la DPJ ne sont pas nouveaux et diverses études l’ont souligné.

Pourtant aucun changement significatif en termes de mesures de prévention, d’accompagnement et de soutien aux familles autochtones n’a été considéré , regrette-t-elle, et ce, malgré toutes les recommandations faites par diverses commissions d’enquête et autres commissions parlementaires.

Les enjeux liés à la COVID-19 ne feront qu’exacerber les problèmes déjà existants chez cette population qui compte les plus pauvres parmi les pauvres.

En 2016, on dénombrait 930 Autochtones à Joliette, soit 2 % de la population. Plusieurs s’y sont installés pour travailler, étudier ou simplement pour améliorer leur sort. Tous souhaitaient y trouver des conditions de vie décentes. Mais la réalité ne colle pas à leurs aspirations.

Les Autochtones qui déménagent à Joliette, dans Lanaudière, éprouvent des difficultés à se trouver des logements. Plusieurs d'entre eux se disent victimes de racisme et de discrimination. La situation est telle que certains doivent vivre à plusieurs dans un même appartement ou encore accepter des logements délabrés.

Cet extrait d'un article qui remonte à mars 2013 aurait pu être écrit aujourd’hui. La réalité n’a nullement changé , se désole Jennifer Brazeau. Dans les conditions dans lesquelles ils vivent, ce sont les plus pauvres des pauvres ici.

Plusieurs familles doivent se débrouiller avec des revenus très faibles et vivent dans des conditions précaires.

Outre les traumatismes intergénérationnels qui ont laissé des séquelles importantes, la pauvreté est importante. Jennifer Brazeau

Peu de revenus veut dire peu de chances de trouver un logement adéquat et courir de grands risques d’être confronté à la discrimination.

Les conditions de vie des Atikamekw à Joliette, c’est le plus pire (sic) que j’ai jamais vu , constate Jennifer Brazeau. C’est tellement raciste ici, il n'y a pas d’appartements ici pour eux [les Autochtones].

Affiche de la Corporation Waskahegen sur le bâtiment abritant les locaux l'organisme à Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Partout au Québec, plusieurs Autochtones se sont tournés vers Habitat Métis pour se loger. Sur le site web de cet organisme chapeauté par la Corporation Waskahegen, on peut lire Offre de logement aux Autochtones vivant hors du contexte des réserves.

Joliette ne fait pas exception. Les immeubles d'habitation d’Habitat Métis dans cette ville sont pratiquement tous occupés par des Atikamekw.

C’est là que vivaient le jeune enfant décédé et sa famille, dans le logement insalubre , peut-on lire dans l'article publié par Radio-Canada lors de son décès. Pour le grand chef Awashish, c’est un facteur qu’il faudra aussi prendre en compte dans le rapport d’enquête de la DPJ.

Contacté au sujet de l'insalubrité de ce logement, le PDG de la Corporation Waskahegen, Gilles Bérubé, qui a récemment fait l’objet d’un reportage à l’émission Enquête, affirme que les lieux dont il est question ne sont pas insalubres du tout. On a toutes les photos de ça. Nos gens se sont rendus sur place, c’est pas insalubre du tout , avant de raccrocher promptement.

Les locataires de ce logement comme de tous les autres logements n’ont pas voulu témoigner de l’état des lieux, craignant d’être jetés à la rue.