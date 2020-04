Coronavirus: un premier cas chez les Innus de Nutashkuan en Minganie

« On a eu la mauvaise nouvelle hier matin », explique Rodrigue Wapistan, débordé d’appels depuis.

En entrevue avec Espaces autochtones, il exhorte la communauté à faire preuve d’extrême prudence :

« Il faut respecter les consignes émises depuis le début. [...] C’est très important, très important... », insiste-t-il.

Le chef Wapistan soutient qu’on ne craint pas pour la vie de la personne ayant contracté le virus et qu’elle ne présente aucun symptôme grave. Il la somme toutefois de rester chez elle en tout temps:

« Je demande à cette personne de rester confinée jusqu’à nouvel ordre (...) jusqu’à ce que le processus d’enquête soit terminé auprès des instances de santé en collaboration avec la Sûreté du Québec », ajoute-t-il.

Rodrigue Wapistan s’est adressé lundi à la communauté via sa page Facebook invitant tous les membres à suivre à la lettre le Règlement adopté par le conseil de bande le 27 mars: « respectez svp! »

Le chef des Innus de Nutashkuan Rodrigue Wapistan invite les citoyens à respecter le règlement administratif d'urgence adopté le 27 mars. Photo : Capture d’écran - Facebook

Depuis le 27 mars, l’accès au territoire de l’Innu Assi de Nutashkuan est interdit à toutes les personnes qui ne sont pas membres de la communauté ou qui n’y résident pas, excepté les intervenants des services essentiels, les agents de la Sûreté du Québec et toute personne autorisée par le Comité d’urgence .

Les résidents doivent rester confinés chez eux ou dans les limites de leur terrain, excepté pour les besoins essentiels (alimentaires, pharmacie, etc.).

Il est par ailleurs encore permis de se déplacer pour la chasse ou la pêche communautaire en prévenant le Comité d’urgence de la date de départ et de retour.

Parallèlement, des messages de solidarité ont afflué sur les réseaux sociaux.

La communauté de Nutashkuan appelle à la solidarité. Photo : Capture d’écran - Facebook

Manque de ressources à Nutashkuan

Comme dans bien d’autres communautés, le manque d'effectifs et de ressources est criant, selon le conseil de bande.

On a pris des dispositions pour faire des tests dans la communauté en suivant le protocole. Mais on manque de matériel. (...) J’ai seulement 23 kits de tests de dépistage. Ils nous ont dit que ça arriverait par le transport. On manque aussi de matériel pour le personnel médical , explique Rodrigue Wapistan.

Nous avons beaucoup d’aînés... et beaucoup d’enfants Rodrigue Wapistan

Parallèlement, le chef appelle les compagnies de télécommunication à améliorer l’accès à Internet actuellement défaillant, selon lui.