Les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord 2020 sont reportés  

L'événement devait initialement avoir lieu à Halifax, en Nouvelle-Écosse, du 12 au 18 juillet.

Les organisateurs espèrent reporter l'événement à Halifax à l'été 2021, peut-on lire dans un communiqué de l'organisation.

« Le but collectif pour nous tous en ce moment est d'assurer la sécurité et la santé de tous », a déclaré le président des Jeux Tex Marshall, qui est de la Première Nation Eskasoni.

« Il est essentiel de respecter les recommandations et les conseils du gouvernement de la Nouvelle-Écosse et de ses professionnels de la santé pour ralentir et éliminer cette pandémie, même si cela signifie le retard de quelque chose d'étonnant », a-t-il indiqué.

Les Jeux de 2020 devraient attirer plus de 6000 personnes de 756 communautés autochtones différentes vers des sites autour de Halifax (K'jipuktuk, de son nom micmac), d'Aldershot et de la Première Nation de Millbrook.

Présentés pour la première fois en 1990, les Jeux autochtones d'Amérique du Nord ont lieu tous les trois ans au Canada ou aux États-Unis.

Les plus récents Jeux se sont déroulés à Toronto en 2017.