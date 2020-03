COVID-19 : les PN veulent des précisions sur les fonds fédéraux pour aider les communautés

Justin Trudeau a fait l’annonce de cette enveloppe spéciale pour les Autochtones lors de la présentation de son plan d'aide de 82 milliards de dollars destiné aux particuliers et aux entreprises.

Le ministre des Finances, Bill Morneau, a indiqué lors du point de presse que les fonds seront en place pour répondre à toutes situations auxquelles les communautés autochtones font face. « Nous devons reconnaître que nous ne sommes pas aux faits de toutes les situations pour l’instant », a-t-il dit.

La semaine précédente, le premier ministre du Canada a annoncé qu’une enveloppe de 100 millions de dollars était destinée aux communautés autochtones afin de les aider à lutter contre la pandémie, un montant que le chef de l’Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, craignait être insuffisant « compte tenu des besoins et des réalités » des Autochtones.

Mercredi, M. Bellegarde s’est toutefois réjoui, sur Twitter, de la nouvelle enveloppe annoncée par Ottawa. « Il est encourageant d’entendre ces mesures annoncées par le premier ministre pour aider les Premières Nations durant la crise du #COVID-19 », a-t-il écrit.

Des détails qui doivent être émis rapidement

Le grand chef de l’Association of Iroquois and Allied Indians, Joel Abram, s’attend à ce que le ministère des Services aux Autochtones révèle au cours des prochains jours comment cet argent sera distribué et dépensé.

« Nous savons que c’est la première fois que ce genre de crise à gérer survient », a expliqué M. Abram, dont l’organisation représente sept Premières Nations en Ontario.

« Je crois que tout le monde tente d’être le plus patient possible, mais la situation est urgente. Nous devons savons où ce montant ira », a-t-il ajouté.

Joel Abram a indiqué que son organisation travaille avec le gouvernement de l’Ontario et le fédéral afin de se préparer à une pandémie. Selon lui, la communication entre les deux paliers de gouvernement doit s’améliorer.

Il aimerait que les gouvernements provincial et fédéral forment les Premières Nations à effectuer des tests de dépistages dans les réserves, car de nombreux Autochtones ne peuvent se rendre facilement dans les centres urbains. Les ambulanciers peuvent aussi être réticents à se rendre dans des réserves où le taux de contamination a augmenté, a-t-il ajouté.

Pour sa part, la Fédération des nations autochtones souveraines (FSIN), qui représente 74 Premières Nations en Saskatchewan et qui a déclaré mercredi soir l'état d'urgence sanitaire, a demandé par voie de communiqué qu’Ottawa clarifie ce à quoi serviront les fonds.

« Certaines nations de notre fédération peuvent se permettre de s’approvisionner et d’acheter des médicaments pour leur population et attendre ensuite le remboursement du fédéral », a déclaré par écrit le chef de la FSIN, Bobby Cameron.

« Mais il y a aussi de nombreuses communautés qui n’ont pas ce luxe et qui continuent d’attendre les fonds nécessaires pour obtenir des ressources dont on besoin les personnes vulnérables. Nous devons obtenir des précisions quant à ce que notre région obtiendra et quand elle le recevra », a-t-il renchéri.

La Nation Nishnawbe Aski (NAN), qui représente 49 Premières Nations dans le Nord de l’Ontario, a par ailleurs envoyé le week-end dernier une demande au ministère des Services aux Autochtones contenant leurs besoins pour faire face à la COVID-19.

Des populations à risque

Les Premières Nations vivant dans le nord ou celles seulement accessibles par avion sont plus à risque si une épidémie de la COVID-19 se déclare dans leur réserve, en raison de la surpopulation dans les maisons, de la prévalence du diabète et autres conditions médicales chez leur population et du manque de personnel médical.

Dans un communiqué, le ministère des Services aux Autochtones a déclaré que, si une épidémie survient, il prolongerait les contrats existants avec les agences de soins infirmiers et il augmenterait le nombre de travailleurs de la santé disponibles en faisant appel aux ambulanciers et autres premiers répondants.

Le ministère a également indiqué qu’il soutiendrait les Premières Nations qui ont crucialement besoin d’aide en réactivant les plans en cas de pandémie et qu’il est ouvert à toutes suggestions pour répondre aux besoins immédiats.

Avec les informations de Jorge Barrera de CBC.