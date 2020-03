L'APNQL mise sur l'information pour éviter que la contamination s'étende aux communautés

L'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL) fait le pari de l’information pour freiner l’arrivée de la COVID-19 dans les 43 communautés autochtones qu’elle dessert.

Aucun cas de personne infectée n’a été signalé dans les communautés jusqu’à maintenant. Le mot d’ordre demeure pour tout le monde la prévention.

Pour le chef de l’APNQL, Ghislain Picard, la priorité est de « rendre l’information disponible dès que connue ». Celui-ci est en contact constant avec les gouvernements provinciaux et fédéral.

L'APNQL prépare une capsule informative. Enregistrée en français, en anglais et possiblement dans des langues autochtones, elle sera partagée sur les réseaux sociaux.

Il a également été décidé que la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL), assurerait « la veille et la diffusion de l’information sur la COVID-19 ».

En contact avec les autorités de la santé publique du Québec, le ministère québécois de la santé et des services sociaux ainsi qu’avec Service aux Autochtones Canada et la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuit (DGSPNI), la CSSSPNQL aura pour tâche de centraliser toutes les informations pertinentes et utiles et de les partager avec les citoyens autochtones, précise le chef Picard.

Une revue de presse quotidienne incluant les mesures mises en place par les gouvernements locaux des Premières Nations et les gouvernements provinciaux et fédéral sera publiée sur la page du site Web de la CSSSPNQL.

Les chefs des communautés sont également informés au jour le jour. « Pour le moment, on réussit à répondre aux demandes qui nous sont faites », précise Ghislain Picard pour qui les communications avec les communautés sont primordiales.

Tout le personnel de l’APNQL est en télétravail. Des appels-conférences quotidiens permettent de suivre l’évolution de la pandémie et de s’assurer que tout est fonctionnel au niveau des communications. Les diverses commissions et organismes régionaux créés par l’APNQL gardent également le lien avec leurs réseaux.