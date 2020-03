Inquiétude à la Commission scolaire crie au sujet des examens de fin d’année

Les dirigeants ont indiqué qu’ils travaillent actuellement sur un plan afin d’obtenir une aide ciblée pour les élèves de 10e et 11e année; un coup de main qui serait offert pendant la fermeture des écoles et après leur réouverture.

Cette mesure vise à les préparer en vue des examens ministériels qui doivent en principe se dérouler en mai et en juin.

« Ceux dont on se soucie le plus sont les élèves qui seront soumis aux examens du ministère [de l’Éducation] », a déclaré Abraham Jolly, directeur général de la Commission scolaire crie.

M. Jolly a encouragé les élèves et les parents à utiliser les ressources disponibles sur le site web de la commission scolaire.

Toutes les écoles situées sur le territoire cri sont fermées jusqu’au 30 mars, de concert avec les écoles, collèges, cégeps et universités à travers le Québec, dans un effort collectif pour ralentir la propagation de la COVID-19.

Aucun cas confirmé de la maladie n’a été déclaré sur le territoire cri, indiquait-on mardi.

Abraham Jolly a mentionné que la commission scolaire se prépare à une fermeture de deux semaines, mais il admet qu’elle pourrait durer plus longtemps.

Abraham Jolly est le directeur général de la Commission scolaire crie. Photo : courtoisie Commission scolaire crie

On compte environ 5500 élèves fréquentant l’école primaire et secondaire, étudiants inscrits aux études supérieures et adultes dans le système scolaire cri. On dénombre aussi plus de 1000 employés incluant enseignants, membres de la direction et personnel de soutien.

Les services de garde

Présidente de la Commission scolaire crie, Sarah Pash a fait savoir que les employés des garderies scolaires pourraient être appelés à offrir des services de garde d'enfants pour soutenir les opérations des services essentiels comme la police, les pompiers et le ramassage des ordures dans les communautés cries. Les services de garde sont présentement fermés.

« Des décisions sont prises en ce moment dans le but d’aider les services essentiels », a-t-elle affirmé, à l’occasion d’une réunion spéciale du conseil d'administration avec des responsables du Conseil Cri de la Santé et des Services sociaux de la Baie James et du gouvernement de la Nation crie.

Elle a dit que les employés des services de garde doivent se tenir prêts à rentrer travailler.

Sarah Pash est la présidente de la Commission scolaire crie. Photo : courtoisie Commission scolaire crie

Sarah Pash a déclaré que tout employé qui ne travaille pas présentement et qui décide de quitter les communautés doit en informer leur supérieur immédiat.

« Nous leur demandons d'être conscients de leurs projets de voyage et de s'assurer que tous leurs itinéraires de voyage ont été communiqués à leur supérieur », a-t-elle dit, précisant qu’ils auront l’obligation de s’isoler s’ils se déplacent à l’étranger.

De l’aide pour les étudiants dans le sud

Des ressources additionnelles ont été mises en œuvre pour aider les étudiants inscrits aux études supérieures dans le sud du pays à rentrer dans leur communauté s’ils le souhaitent.

« Plusieurs [de nos étudiants] ont choisi de le faire », a affirmé Mme Pash.

Elle a aussi dit que les étudiants qui préfèrent rester dans le Sud doivent contacter sur une base régulière les services aux étudiants de l'enseignement supérieur de la commission scolaire.

D’après un reportage de Susan Bell de CBC News