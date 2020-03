Le programme Jeunes ambassadeurs autochtones annulé

Il s’agissait de la seconde étape de formation pour 11 ambassadrices, toutes des jeunes femmes inuit et des Premières Nations. En janvier, à Québec, elles avaient participé à trois jours de travail et de prise de parole en public, sous la direction du Dr Stanley Vollant, le premier chirurgien autochtone du Québec.

En 2017, celui-ci fondait Puamun Meshkenu, un organisme à but non lucratif qui souhaite outiller les jeunes Autochtones pour leur permettre de devenir de futurs leaders.

« J'aimerais que les jeunes assument ce rôle de leader et qu'ils deviennent, à leur tour, des modèles vers lesquels d’autres jeunes pourront se tourner », a mentionné Stanley Vollant en ajoutant qu’il espérait que cette prochaine génération de dirigeants autochtones allait poursuivre son travail des dernières années.

L’Innu de Pessamit a parcouru 6000 kilomètres à pied pendant sept ans dans le cadre de sa marche Innu Meshkenu. Son aventure l’a mené dans les 10 Premières Nations du Québec où il est allé porter son message de persévérance et de vie saine. Le docteur Vollant souhaite maintenant passer le flambeau.

S’il avoue avoir été un enfant timide, il espère transmettre aux jeunes des Premières Nations, aux Métis et aux Inuit la possibilité de s'épanouir.

« Nous devrions être fiers d'être un peuple autochtone au Québec, et nous devrions toujours mettre de l’avant cette fierté d'être des Premières Nations, convaincre les jeunes qu'ils peuvent réaliser leurs rêves, quel que soit le rêve », tient-il à préciser.

11 ambassadrices, 11 femmes

Sandie Germain, 25 ans, de la communauté micmaque de Listuguj au Québec constate que le premier volet de la formation lui a déjà donné confiance en elle.

« Je suis très timide et silencieuse, et le simple fait de me présenter devant tout le monde et de leur parler de moi a déjà été tout un défi », défi qu’elle compte bien surmonter lors de la prochaine rencontre.

Sandie Germain espère que le programme lui sera bénéfique dans son travail d'éducatrice en prévention de la violence familiale chez les jeunes. Un boulot qui l’amène à faire des présentations dans les écoles de la communauté.

De son côté, Tori Barrer, 25 ans, membre de la Première Nation Kebaowek à Kipawa, au Québec, ne manque pas de souligner l’implication des femmes. Si le programme était ouvert aux femmes comme aux hommes, ceux-ci ont brillé par leur absence.

« Intéressant de constater que nous avons fini par n’être que des femmes », mentionne celle qui est aussi réserviste dans l'Armée canadienne.

On ne sait pas encore si le programme Jeunes ambassadeurs, de l’organisme Puamun Meshkenu,sera reporté.

Avec des informations de Jessica Deer, CBC Indigenous