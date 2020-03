Les communautés autochtones du Québec en mode prévention

Plusieurs communautés autochtones du Québec ont décidé de suivre les recommandations émises par les gouvernements canadiens et québécois. Elles recommandent entre autres à leurs citoyens de s’auto-isoler pendant 14 jours s’ils rentrent de l’étranger.

À Gesgapegiag, l'une des trois communautés micmaques de la Gaspésie, le chef John Martin et une de ses conseillères sont eux-mêmes en quarantaine après des vacances familiales hors du pays.

Les écoles sont fermées, les activités communautaires ont été annulées, tout comme les bingos. Les personnes de 70 ans et plus sont incitées à rester à la maison.

À Ekuanitshit sur la Côte-Nord, les personnes entrant dans la communauté sont interceptées par Sécurité innue, un feuillet d’information leur est remis pour les informer des meilleures manières de se protéger, apprend-on sur la page Facebook des résidents d’Ekuanitshit.

À Uashat mak Mani-utenam, une autre communauté innue, on prend aussi certaines mesures pour réduire le plus possible tout risque de propagation. Les écoles et services de garde sont fermés pour une période minimale de deux semaines.

Tous les tournois, entraînements, réunions et autres événements sportifs et culturels sont annulés.

Plusieurs lieux publics, dont les gymnases, l’aréna et les maisons des jeunes ont fermé leurs portes. Il a été décidé de profiter de cette occasion pour faire un grand ménage dans les écoles de la communauté.

Chez les Atikamekw

Chez les Atikamekw, chaque communauté déploie son Plan de mesures d’urgence (PMU) dans lequel sont impliquées la sécurité publique, la santé et l’éducation. « C’est avec eux que nous dialoguons », explique le grand chef du Conseil de la Nation Atikamekw, Constant Awashish.

La semaine dernière, chaque équipe a fait l’inventaire de son matériel médical, a réfléchi à la façon de réapprovisionner les épiceries en aliments de base. Chaque communauté « minimise également les entrées et sorties dans les communautés ».

Il a été conseillé aux citoyens d’annuler tout rendez-vous médical ou dentaire non urgent, de ne pas se visiter les uns les autres et d’appliquer les règles d’hygiène recommandées par Québec.

« C’est vraiment de minimiser les contacts pour s’assurer que la propagation [du coronavirus] n’atteigne pas nos communautés », insiste le grand chef.

Chaque communauté est en contact avec son CIUSSS régional. « Un protocole a été mis en place dans chaque communauté » advenant un cas possiblement positif. Les personnes ayant des symptômes inquiétants seraient transférées vers une clinique spécialisée.

La médecine traditionnelle en prévention

Les gens se mobilisent également pour ne pas manquer de plantes médicinales leur permettant « de garder un système immunitaire fort chez nos membres », explique Constant Awashish, en rappelant qu’elles sont utilisées à titre préventif et non pour soigner la COVID-19.

Une réunion d’urgence doit encore avoir lieu lundi en fin de journée entre les divers intervenants pour préciser certains autres détails.

Ailleurs au Québec

KAHNAWAKE

À Kahnawake, les écoles et les garderies ainsi que le centre sportif et le centre de jeunesse sont fermés pour les deux prochaines semaines. Les casinos sont également fermés; les événements culturels et les regroupements sont annulés.

Un groupe de travail, le COVID-19 Task Force, a été mis sur pied pour faire face à la pandémie et doit se réunir régulièrement pour évaluer les besoins ces 30 prochains jours.

KANESATAKE

Les deux écoles et la garderie sont fermées cette semaine.

EEYOU ISTCHEE

La commission scolaire crie a ordonné la fermeture de toutes les écoles jusqu’au 30 mars, suivant l’exemple du gouvernement du Québec.

En territoire cri, il n’y a aucun cas confirmé de COVID-19, affirme le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la baie James (CCSSSBJ). La semaine dernière, le Conseil a toutefois demandé à 25 Cris ayant participé à une conférence à Toronto où une personne était atteinte du coronavirus de se mettre en quarantaine.

Le CCSSSBJ surveille « la situation de très près et teste les individus qui pourraient avoir été exposés au virus », peut-on lire sur leur site web.