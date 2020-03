Un rendez-vous à ne pas manquer avec les Premières Nations

Les blocages ferroviaires sont maintenant levés, alors que les feux restent allumés et que les manifestants continuent de fréquenter les campements, pas très loin des voies ferrées. Le contenu de l’entente de principe intervenue entre les chefs héréditaires wet’suwet’en et les gouvernements fédéral et provincial de la Colombie-Britannique reste confidentiel pour le moment.

Sommes-nous réellement sortis de la crise ferroviaire ou nous trouvons-nous seulement dans l’œil de l’ouragan?

En l’absence de certitudes, il me semble que ce serait faire preuve de sagesse de ne rien tenir pour acquis.

Heureusement, le conflit a mis en lumière de nombreuses zones d’ombre en matière de politique autochtone qui nous offrent autant de pistes de réflexion et d’idées pour éviter que chaque mésentente à propos des territoires autochtones ne soit un « remake » du jour de la marmotte. Avis aux intéressés…

Appels à l’action

Il y a donc des opportunités en or à saisir pour les gouvernements, les citoyens, les communautés à la suite de cette crise. Encore faut-il vouloir opérer des changements. Voyons voir s’il y a quelqu’un au bout du fil pour prendre les appels.

Ça sonne…

Le chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador (APNQL), Ghislain Picard, appelle François Legault. Les chefs des communautés représentées par l’APNQL ne sont pas rancuniers. En effet, malgré le rendez-vous manqué par M. Legault lors des rencontres suivant la parution du rapport de la commission Viens, en dépit des propos maladroits sur la présence d’armes en territoire kanienkaha’ka (mohawk), on souhaite quand même la présence du chef québécois à la table des chefs autochtones.

RSVP, Monsieur le premier Ministre.

Dans son carnet d’adresses, le chef Picard a aussi le numéro de la ministre responsable des Affaires autochtones, Sylvie D’Amours. Or, l’abonnée est absente. En effet, son désengagement, son manque de connaissances et de sensibilité à l’égard des questions autochtones ont miné la relation avec les Premières Nations. Serait-ce possible qu’elle change de numéro de téléphone sous peu, sous l’effet d’un remaniement ministériel? Silence au bout du fil…

Au bureau du premier ministre Trudeau à Ottawa, la boîte vocale est pleine.

Néanmoins, certains de ces messages vont certainement lui remonter le moral. Alors, qu’il a essuyé de nombreuses critiques à propos de son leadership pendant la crise ferroviaire, plusieurs personnes reconnaissent aujourd’hui qu’il a eu raison de persévérer dans son refus de recourir à l’emploi de la force relativement au démantèlement des barricades.

Faut-il y voir une démonstration de la différence subtile entre la patience et l’inaction?

Peut-être. Quoi qu’il en soit, une fois que c’est dit, on ne peut pas en rester là. Rien n’est réglé. On a remis la goupille sur la grenade, mais elle est encore là. Qui va oser prendre les choses en main?

Territoires autochtones et autonomie gouvernementale : la seule voie pour en finir avec la dépendance des nations autochtones

Le premier ministre devra vider sa boîte vocale et remplir son calendrier, car des discussions sont à prévoir sur fond de reconnaissance des territoires autochtones et d’autonomie gouvernementale.

La bande passante est bien occupée ces temps-ci par la question de la reconnaissance des droits ancestraux des Premières Nations et de leur capacité de prendre part activement à la protection et au développement économique de leurs territoires traditionnels.

De nombreux allochtones de tous les horizons, des spécialistes de la Constitution jusqu’aux étudiants, en passant par les militants écologistes, se sont joints à la conversation. Leur appui aux causes autochtones se fonde sur des valeurs communes et des expériences partagées.

En effet, certains Québécois, ceux qui se souviennent vraiment de leur histoire, se reconnaissent dans le combat contre le colonialisme. D’autres citoyens y voient une occasion en or de repenser la territorialité, de voir la Terre comme un bien collectif dont nous sommes tous les gardiens pour les générations futures.

Il faudrait être bien pessimiste pour penser que cela ne va pas accroître le niveau de connaissance de la population en général sur les enjeux des Premières Nations. À condition de continuer à dénoncer les propos racistes et stéréotypés, il sera certainement possible d’utiliser cette crise pour faire connaître davantage les peuples autochtones et leurs valeurs ancestrales, qui sont, avouons-le, plus que jamais au goût du jour.

Qui saura répondre à l’invitation?

Présentement, des occasions sans précédent de rapprochement entre les gouvernements, les citoyens du pays et les Autochtones s’offrent à nous.

Saisissons donc cette chance de sortir plus forts et plus unis.

Un appel à tous doit aussi être lancé au sein des différentes nations et communautés autochtones. Le moment ne pourrait être mieux choisi pour amorcer des discussions sur la gouvernance, l’identité et notre relation avec le territoire. Pourquoi donc ne pas en profiter pour se réapproprier nos histoires, nos traditions et les garder en vie en les intégrant à notre développement culturel, social et économique?

Aujourd’hui, la blessure est à vif et les esprits sont réceptifs à mettre en place des changements durables en matière de relations entre les couronnes et les Autochtones. L’invitation est lancée.

Toutefois, il ne faut pas trop tarder, la réconciliation est déjà en attente sur l’autre ligne depuis un bon moment.