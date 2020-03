Le musée McCord se dote d’un conservateur huron-wendat

Jonathan Lainey est le nouveau conservateur Cultures autochtones du Musée McCord, à Montréal. Originaire de Wendake, cet ancien archiviste et ethnohistorien a pour mission d’acquérir de nouveaux objets pour nourrir la collection.

Au milieu de la collection intitulée « Porter son identité », Jonathan Lainey est dans son élément. Depuis longtemps, il s’intéresse à l’archéologie, à l’anthropologie, aux archives… Il est d’ailleurs passé par Parcs Canada, où il a été ethnohistorien et par Bibliothèque et Archives Canada, en tant qu’archiviste.

Avant de poser ses valises au Musée McCord, il a travaillé sur la nouvelle salle de l’histoire canadienne au Musée canadien de l’histoire à Gatineau. Je voulais changer de région, me rapprocher de ma famille qui est encore à Wendake. Je suis très heureux d’avoir quitté cet environnement , explique-t-il.

Sa nomination, qui survient à un moment clé de notre histoire, alors que nous nous sommes déjà engagés activement dans le processus de réconciliation avec les nations autochtones, est un pas de plus dans la bonne direction , dit Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée McCord.

La collection Cultures autochtones du Musée McCord est constituée de plus de 16 500 objets archéologiques et historiques racontant près de 12 000 ans d’histoire. Photo : Musée McCord

Jonathan Lainey se dit très heureux de se joindre à l’équipe du musée. Le Musée McCord est un musée actif, vivant, et branché sur son milieu. C’est un véritable honneur pour moi de pouvoir contribuer à favoriser les échanges ainsi qu’une meilleure connaissance des cultures autochtones , ajoute-t-il.

Ses missions : acquérir des objets pour nourrir la collection autochtone, documenter ces objets, les rendre accessibles, répondre aux demandes des chercheurs et développer des expositions qui vont remplacer l’actuelle « Porter son histoire ».

Pour y parvenir, M. Lainey compte consulter au maximum les Autochtones et les inclure dans le processus de création du contenu. Et le fait qu’il soit lui-même issu d’une communauté autochtone est clairement un avantage à son sens.

Cela permet de faire en sorte que la voix des Autochtones se retrouve dans le musée. Ce sont les Autochtones qui viennent raconter leurs histoires, leurs perspectives , ajoute le conservateur qui pense que son origine lui permet d’être plus sensible à leurs besoins et à leurs demandes.

Le mandat de M. Lainey est de faire rayonner et d’interpréter sous un nouveau jour la collection Cultures autochtones. Photo : Musée McCord

Il concède que son appartenance à l’une des Premières Nations du Canada lui ouvre des portes, notamment parce que le lien de confiance avec les Autochtones est plus facile à créer. « Automatiquement, il y a une connexion qui se fait plus naturellement », dit-il.

C’est dans cette optique qu’il compte rencontrer les personnes clés du monde autochtone.

Toutefois, il assure modestement ne pas « tenir la vérité ou la solution ».

Ce n’est pas parce qu’on est autochtone qu’on naît avec un savoir dans notre ADN. Jonathan Lainey, conservateur au Musée McCord

Quelque part, c’est aussi leur permettre de se réapproprier leur histoire et de donner leur vision. Cela fait des années qu’on le dit, et maintenant, les institutions emboîtent le pas. Ne pas les inclure serait très mal vu , croit-il.

Pour Jonathan Lainey, l’art autochtone est très présent dans le quotidien des communautés. Les objets du quotidien incluent beaucoup de motifs et de design derrière lesquels se cache une identité et il y a un savoir qui y est aussi inclus , appuie-t-il.

Et comment envisage-t-il les collections à venir? Avec la mise en avant d’une continuité dans l’art autochtone, sans opposer le passé et le présent.