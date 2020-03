Transmettre les contes autochtones grâce aux livres

Lancée il y a quelques mois, la maison d’édition Kata veut mettre en avant les enjeux écologiques du 21 e siècle et ceux qui touchent les peuples autochtones. L’un de ses premiers livres est la traduction française d’un conte inuit, écrit par une Inuit.

Luca Palladino est venu au café Café Shaika sur la rue Sherbrooke Ouest avec l’un des premiers livres publiés par sa maison d’édition, Kata, Comment transformer une banane en vélo, une « fable écologique ». Il en est fier. La couverture est douce, soignée, les dessins sont beaux...

Le deuxième ouvrage qui sera publié lui aussi le 6 avril est quant à lui un conte inuit : La Croqueuse de pierre.

La maison d’édition Kata a décidé de miser sur des enjeux qui marquent notre époque : ceux de l’environnement et des Autochtones. Son public cible : les enfants de 3 à 10 ans. Pourquoi? « Parce que les adultes sont peut-être une cause perdue », lance en souriant Luca Palladino.

« J’ai aussi gardé mon cœur d’enfant. Ce sont eux qui vont faire face aux conséquences graves de notre manque d’action. C’est important de leur dire la vérité », ajoute-t-il en trempant ses lèvres dans son café latte.

Luca Palladino est passionné par les enjeux qui touchent l'environnement et les autochtones. Photo : Éditions Kata

Et pour Luca Palladino, le sort des Autochtones est lié aussi aux enjeux environnementaux. « Je vais à la rencontre de notre désir de ne pas détruire la Terre alors que notre système actuel est basé sur la colonisation. À la croisée des chemins, il y a les Premières Nations », dit l’éditeur.

Luca Palladino a toujours eu une passion pour la politique, notamment celle tournée vers l’écologie. De l’autre côté, il y a son amour des livres. Lancer sa propre maison d’édition, bien que le pari soit risqué, était un moyen pour lui d’allier les deux. C’est sa manière d’agir, dit-il.

J’adore raconter des histoires. Se projeter dans des histoires, c’est une addiction pour les humains. Luca Palladino, fondateur de la maison d'édition Kata

Celle de Louise Flaherty, une autrice inuk, l’a particulièrement marqué. C’est lors d’un grand salon du livre, à Francfort, en Allemagne, qu’il rencontre Pia Flamand, des éditions Inhabit Media. Cette maison d’édition appartient à des Inuit de l’Arctique canadien. Son objectif est de « promouvoir et de préserver les histoires, les connaissances et les talents de l'Arctique, tout en soutenant la recherche sur la mythologie inuit et le savoir traditionnel des Nunavummiuts », peut-on lire sur son site internet.

La Croqueuse de pierre était déjà disponible en anglais et en inuktitut. Le livre le sera bientôt en français. Photo : Éditions Kata

« Il a fallu qu’on aille en Allemagne pour découvrir un fabuleux livre qui venait de notre propre pays », explique l’éditeur.

Luca Palladino est conquis par l’histoire, son traitement visuel et la singulière combinaison de la BD à l’Américaine (l’illustrateur, Jim Nelson, est Américain, NDLR) avec une histoire inuit. « On a senti que les jeunes pouvaient accrocher », poursuit Luca.

Le livre existait déjà en anglais et en inuktitut. Il ne manquait plus qu’une version française. « C’est difficile de parler de réconciliation sans connaître les histoires de l’autre. Et aujourd’hui, je sens qu’il y a une soif de savoir, tandis qu’avant, il y avait une indifférence de colon », appuie Luca Palladino.

Mais entre Luca et l’autrice, le contact réel ne s’est jamais fait. « Je suis toujours passé par Pia... », lâche-t-il. En plus d’une distance géographique, il y a toujours cette distance culturelle. Une situation que respecte et surtout accepte Luca.

Il y a peut-être un froid qui existe et on a respecté l’espace de cette autrice. L’essentiel, c’est qu’on ne s’approprie rien et qu’on ne véhicule pas de stéréotypes. Luca Palladino, fondateur de la maison d'édition Kata

À l’autre bout du Canada, Louise Flaherty raconte que l’histoire de La Croqueuse de pierre était celle qu’un aîné lui avait racontée en classe, lorsqu’elle était petite. « Cette histoire m’a fascinée et m’a aussi fait peur », dit-elle.

D'où vient le nom de la maison d'édition? Le nom de la maison d’édition, Kata, évoque le mot « catastrophe », mais aussi le lémur catta, l’une des espèces dont la survie à l’état sauvage est sévèrement compromise. C’est d’ailleurs cet animal qui a été choisi comme logo. Une manière de « souligner l’urgence de notre dilemme écologique », dit le fondateur.

Le conte de La Croqueuse de pierre est celui de jeunes filles qui s’éloignent du chemin et se retrouvent piégées dans la grotte de Mangittatuarjuk, un monstre qui enlève des enfants.

L'autre livre pour enfant que la maison d'édition Kata publie est une fable écologique. Photo : Éditions Kata

Si cette histoire était contée aux jeunes Inuit, c’était pour les empêcher de s’éloigner du campement, explique Louise Flaherty. La publier en trois langues est aussi une manière de préserver des contes autochtones généralement transmis oralement.

J’ai écrit ce livre pour que tous les enfants connaissent cette histoire. Beaucoup n’ont plus accès aux ainés comme moi j’ai pu y avoir accès. Louise Flaherty, autrice inuit

Luca Palladino espère que d’autres auteurs autochtones vont le contacter pour de futurs projets. Mais aussi des non-Autochtones.

Les deux premiers ouvrages des éditions Kata seront disponibles le 6 avril en librairie. Luca Palladino participe également au Salon du livre de Québec et au Festival BD de Montréal.