L’art revendicatif d’une artiste autochtone récompensé

L’artiste Ruth Cuthand, membre de la Première Nation Little Pine, a reçu le Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques. L’artiste installée à Saskatoon utilise son art pour dénoncer le colonialisme et plus généralement tous les enjeux qui touchent les Autochtones comme le manque d’eau potable, la réponse canadienne à la crise d'Oka de 1990, ou la maladie mentale.

Je suis très heureuse et excitée. Certaines personnes m’ont dit que je n’allais pas gagner le prix, comme c’était ma première participation , lance Ruth Cuthand.

Jen Budney, qui a été entre autres conservatrice à la Mendel Art Gallery, fait partie de ceux qui ont soumis la candidature de Mme Cuthand. Je l’ai connue en 2008, lorsque je suis arrivée en Saskatchewan. Elle a toujours été en avance sur son temps et a commencé à parler du colonialisme bien avant que ça devienne un sujet acceptable. Son travail est extrêmement honnête et elle le fait avant tout pour un public autochtone , explique Mme Budney.

Selon elle, Ruth Cuthand est « la matriarche de l’art contemporain de la broderie perlée ».

Ruth Cuthand a beaucoup travaillé sur les virus qu'ont importés les Européens lorsqu'ils sont arrivés. Ici, elle a perlé le virus de la varicelle. Photo : Ruth Cuthand

Artiste multimédia canadienne de descendance écossaise et des Cris des plaines, Ruth Cuthand peint, dessine, photographie et s’adonne aussi à la broderie perlée. Née en 1954 à Prince Albert en Saskatechwan, elle a toutefois grandi à Cardston, en Alberta.

C’est là-bas, au contact des résidents de la réserve Blood, qu’elle a rencontré l’artiste Gerald Tailfeathers. J’ai alors décidé que, moi aussi, je voulais être artiste , explique-t-elle. C’est avec peu de moyens qu’elle a commencé à s’exprimer à travers les arts visuels.

Mon premier matériel d’art était le papier orange qui était jeté après avoir été utilisé pour des radiographies pulmonaires. Nous étions tous soumis à ces examens de routine pour dépister la tuberculose , se souvient-elle.

Rapidement, Ruth Cuthand développe une fascination pour la maladie. Ainsi, elle a reproduit 12 virus que les Européens ont apportés en Amérique et qui ont décimé la population autochtone. Parmi eux : la grippe, la peste bubonique, la rougeole, la variole, ou encore la scarlatine et la varicelle.

Ruth Cuthand s'intéresse beaucoup aux maladies qui touchent les communautés autochtones. Ici, on peut voir une représentation en perle de la grippe H1N1. Photo : Ruth Cuthand

Ruth Cuthand essaye donc de faire du beau avec du laid.

Artiste engagée, elle s’est aussi inspirée de l’actualité pour créer des œuvres. Je crois que c’est parce que j’ai été élevée comme ça , répond-elle quand on lui demande pourquoi elle estime qu’il est important de parler de ces sujets.

Mon père m’a toujours dit qu’il était important de ne pas toujours croire ce qu’on nous dit, mais d’avoir un esprit critique. Ruth Cuthand, artiste crie

« Don't breathe. Don't drink »

Par exemple, lorsqu’elle apprend que la Première Nation d'Attawapiskat (nord de l’Ontario) a déclaré une urgence en matière de logement, l’artiste s’est inspirée de cette — triste — situation pour représenter les moisissures qui gagnent les logements d’Attawaspikat.

Ruth Cuthand se dit aussi alarmée par les problèmes d’eau contaminée et non potable qui persistent dans certaines communautés. Dans les 94 communautés qui font actuellement l’objet d’un avis d’ébullition, l’artiste a reproduit en perles des bactéries et des parasites trouvés dans ces eaux contaminées, les a mis dans de la résine et placés dans des verres de tailles différentes et même des biberons.

« J'ai voulu représenter visuellement […] l'ampleur du problème », écrit-elle sur son site Internet en parlant de sa série « Don't breathe, Don't drink ».

Ruth Cuthand a voulu représenter la crise de l'eau qui touche de nombreuses communautés autochtones au Canada. Photo : Ruth Cuthand

Elle s’adonne aussi à la broderie perlée en reproduisant des IRM de cerveau en pleine crise de schizophrénie. L’artiste estime que la population devrait prendre conscience des problèmes de santé mentale qui touchent certaines communautés. « Comme artiste et femme autochtone, je ressens le besoin d’en parler, car je veux que les gens comprennent qu’il est possible d’avoir une vie très productive même avec une maladie mentale », dit-elle.

Et si elle utilise des perles, ce n’est pas un hasard. Même dans le choix des matériaux qu’elle emploie se cache un acte de revendication. « J'ai échangé la grossièreté du style contre des matériaux et des techniques qui se sont longtemps vu refuser le statut d'art sérieux », explique-t-elle.

L'artiste utilise son art pour dénoncer les conséquences du colonialisme sur les peuples autochtones du Canada. Photo : Ruth Cuthand

Elle va même plus loin en détaillant que les perles sont en elles-mêmes une référence visuelle à la colonisation. « Les fourrures de valeur étaient échangées contre des perles bon marché. Dans les plaines, les perles étaient un objet de commerce précieux », dit-elle.

Plus largement, Ruth Cuthand veut parler de ce que nous vivons. Donc malheureusement, beaucoup d’œuvres traitent de racisme .

Opposée à la Loi sur les Indiens de 1876, elle estime qu’ elle est un obstacle à l'amélioration du niveau de vie des Premières Nations et un système de gouvernance paternaliste et dénué de transparence .

Ruth Cuthand a toujours adopté une position contraire à la doctrine de l’esthétique dans l’art et, surtout, à ce qui est considéré comme « beau » par les Occidentaux. Elle a aussi toujours rejeté le fait qu’on l’enferme dans la case « art autochtone traditionnel ».

Dans un style véritablement anarchique, cependant, j'emprunte librement aux deux quand cela convient à mes objectifs. Ruth Cuthand, artiste crie

Selon elle, les artistes autochtones sont de plus en plus visibles au Canada. Ce n’était pas le cas dans les années 90 où il fallait encore beaucoup se battre et on était regardés de haut , ajoute-t-elle.

À venir, un nouveau projet sur les virus, mais axé sur celui du VIH,qui fait encore des ravages au sein des communautés autochtones.

L’œuvre de Ruth Cuthand est présente dans de nombreuses collections, y compris celle du Musée des beaux-arts du Canada, du Musée des beaux-arts de l’Ontario et de la MacKenzie Art Gallery.