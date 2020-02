Les négociations discrètes du Canadien Pacifique pour continuer à faire rouler ses trains

Un texte d'Ashley Burke, de CBC News

Depuis la semaine dernière, les deux principaux transporteurs ferroviaires du pays – le Canadien National (CN) et le Canadien Pacifique (CP) – ont discrètement partagé leurs voies ferrées pour transporter des biens essentiels destinés aux communautés qui en ont besoin, selon ce qu'indiquent plusieurs sources gouvernementales, provenant de l'industrie ferroviaire, voire du CN lui-même.

Des blocages mis en place par les Mohawks de Tyendinaga depuis plus de deux semaines, en solidarité avec les actions de protestation contre la construction d'un gazoduc sur le territoire de la nation Wet'suwet'en, en Colombie-Britannique, a interrompu le transport des passagers et des marchandises.

Lundi, des policiers de la Police provinciale de l'Ontario ont arrêté 10 manifestants pour faciliter la reprise du service sur cette ligne de chemin de fer.

Mais à la suite de ce que plusieurs sources gouvernementales décrivent comme une « très rare » collaboration entre les deux géants du rail, les trains du CN ont contourné les blocages en utilisant des trajets alternatifs, parfois à travers les États-Unis, pour continuer à transporter des biens à destination de diverses communautés du Québec et des Maritimes. Ces communautés font face à des pénuries, par exemple du propane, des produits chimiques pour le traitement de l'eau, ainsi que du fourrage pour les animaux.

Transports Canada et le bureau du ministre des Transports Marc Garneau ont approché les deux compagnies, en plus d'aider à négocier cet accord de partage des voies qui est toujours actif dans les régions du pays où l'on retrouve des blocages.

Mercredi, le ministre Garneau a indiqué que cette collaboration ne permettrait pas d'en finir entièrement avec le retard accumulé en matière de transport de marchandises, mais que cela aiderait à réduire la pression sur le système.

Cela nous donne un peu plus de marge de manoeuvre , a-t-il indiqué à l'extérieur de la salle du caucus ministériel au Parlement. Mais, éventuellement, nous voulons que toutes les barricades soient démantelées.

Entente secrète

L'entente a été gardée secrète par toutes les parties impliquées; même les industries affectées n'ont pas été mises au courant. Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) a confirmé à CBC News ne pas être au fait de l'accord. Pas plus que les associations représentant les fournisseurs de propane au Québec et ailleurs au pays.

Ces groupes mettent en garde contre d'éventuelles pénuries au Québec et ailleurs dans l'est du pays, où des familles, des éleveurs et des entreprises rationnent ce combustible fossile. Plusieurs ménages brûlent du propane pour chauffer leur maison et leur étable.

Des sources gouvernementales ont indiqué que l'accord n'avait pas été publicisé, de peur que d'autres barricades fassent alors leur apparition.

Mardi, en route vers la Chambre des communes pour la période des questions, le premier ministre Justin Trudeau a fait allusion à l'accord : Au cours des derniers jours, nous avons travaillé avec les transporteurs pour s'assurer que plusieurs trains continuent d'emprunter des trajets alternatifs pour circuler, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons pu éviter certaines pénuries importantes , a-t-il déclaré.

Karl Littler, premier vice-président aux affaires publiques du CCCD, a appris l'existence de l'accord de la part de CBC News et le voit de façon positive.

Nous parlons de biens alimentaires, nous parlons de carburant pour assurer le fonctionnement du chauffage chez les gens, pendant ce qui peut être un hiver froid , a dit M. Littler.

Vous parlez de choses dont les Canadiens ont besoin tous les jours. Je crois qu'il est responsable de trouver des solutions alternatives et si cela veut dire collaborer dans ces circonstances, tant mieux.

Un conducteur de train du CN a indiqué que l'opération avait été particulièrement discrète. Des travailleurs du CN spécialement formés ont fait fonctionner des locomotives du CP marquées du logo de cette entreprise, afin de transporter des marchandises du CN non identifiées comme telles, a-t-il dit.

Le CP n'a pas voulu commenter à une demande de réactions de CBC News. Le CN n'a pas non plus voulu se prononcer, sinon pour dire que l'entreprise était heureuse que le blocage illégal de Tyendinaga avait pris fin .