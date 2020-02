Montréal investit dans les artistes et travailleurs culturels autochtones

Pour l'édition 2020 de l'événement CultivART, le Conseil des arts de Montréal investit plus de 100 000 $ dans des stages et du mentorat à l'intention des artistes et des travailleurs culturels autochtones. Au total, quelque 650 heures de stage rémunéré seront proposées.

Dans une annonce transmise par voie de communiqué, le Conseil des arts a précisé que les stagiaires autochtones seront accompagnés par des mentors autochtones pour une période d’environ 150 heures. Ces mentors, provenant de différentes communautés autochtones du Canada, ont une expérience reconnue par leurs pairs et offriront aux stagiaires une source de soutien, de l’expérience et un appui .

Pour cette première déclinaison de CultivART avec les stages et le mentorat offerts aux Autochtones, 27 candidatures ont été reçues, soit 11 organismes, 7 mentors et 9 stagiaires, précise encore l'organisme. Le comité de sélection de celui-ci comptait par ailleurs quatre membres du Comité des arts autochtones.

Les projets sélectionnés auront lieu au Musée McCord Stewart, au Musée des beaux-arts de Montréal, à l'atelier d'art Métèque, au sein du RÉSEAU de la communauté autochtone à Montréal, ainsi que dans le Projet N’we Jinan.

Parmi les stagiaires et les mentors dont la candidature à été retenue, on trouve Catherine Boivin et France Trépanier, qui s'intéresseront à la médiation muséale; Nakasuk Alariaq et Heather Igloliorte, qui collaboreront à un projet d'exposition d'art inuit prévu pour 2021; Jackson Coyes et Martin Akwiranoron Loft, qui favoriseront le rayonnement des arts autochtones à Montréal; et Kortanie Kahwennahawi Raye et Don Barnaby, qui organiseront un pow-wow au parc Angrignon en août prochain.

Jade Mukash et Larissa States, enfin, oeuvreront à la préparation d'un festival d'art autochtone.