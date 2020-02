300 jeunes Autochtones parlent de réconciliation à Montréal

Se rassembler pour inspirer et pour avancer sur le chemin de la réconciliation : l'Université Concordia accueille jusqu'à lundi soir la huitième édition du Rassemblement national de l'organisation Échanges racines canadiennes (CRE). L'événement, qui rassemble environ 300 jeunes de partout au pays, survient à un moment où les tensions sont vives entre certaines Premières Nations et les gouvernements.

Selon le site Internet de l'événement, CRE mentionne qu' à travers nos rassemblements, nous construisons des espaces ouverts pour le dialogue et le partage entre jeunes Autochtones et non Autochtones .

Nous encourageons les jeunes à s’engager sur l’importance de la solidarité et de la réconciliation. Nous travaillons aussi à combattre les stéréotypes négatifs qui divisent nos communautés , peut-on encore lire dans la description de la série d'ateliers et de conférences réparties sur trois jours.

Comme le mentionne Geneviève Sioui, coordonnatrice de l'engagement communautaire autochtone au sein du Bureau d'engagement communautaire (BEC) de l'Université Concordia, ces rassemblements annuels ont été créés par des jeunes souhaitant répondre aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation.

Jusqu'à maintenant, CRE était principalement présent dans les provinces anglophones, puis nous les avons aidés à ouvrir un bureau à Montréal , a mentionné Mme Sioui au bout du fil.

Le partenariat conclu avec l'Université tombait d'ailleurs sous le sens, a-t-elle poursuivi, puisque l'institution accueille plusieurs centaines d'étudiants autochtones, en plus d'employer une trentaine de professeurs et chargés de cours, ainsi qu'une dizaine d'employés – dont Mme Sioui – qui revendiquent tous une identité autochtone.

L'idée de « changer les choses » semblait être dans l'esprit de plusieurs participants, depuis le début du week-end. Tout comme les thèmes complexes de l'identité, de la décolonisation et de la réconciliation.

Selon Geneviève Sioui, toutefois, la crise actuelle, qui a placé plusieurs enjeux autochtones sous les feux des projecteurs de l'actualité, n'a pas eu d'impact notable sur le ton des discussions et l'ambiance qui règne à Concordia depuis samedi.

La plupart des gens [qui participent] sont déjà militants et impliqués , a souligné la coordonnatrice.

Les événements des derniers jours ont toutefois rappelé l'urgence d'agir, d'avoir du changement , même s'il peut y avoir un peu plus de découragement, cette année .

Avec les informations de CBC News