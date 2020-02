Manifestation à Montréal en solidarité avec Wet’suwet’en

Par leur action, les organisateurs de l'événement souhaitent montrer à l’État que la brutalité policière ne passera pas , faisant référence notamment à l'intervention de la police fédérale dans un camps d'opposants au gazoduc Coastal GasLink, en Colombie-Britannique.

L'objectif est également de mettre de l'avant les souverainetés ancestrales avant des structures coloniales [les conseils de bande] qui ont été imposées et qui facilitent trop les projets destructeurs pour l'environnement comme Coastal GasLink , indique en entrevue Mike Paul, un artiste innu de Mashteuiatsh qui a pris la parole au début de la manifestation.

Ce dernier se réjouit également des appuis non autochtones, comme celui du Syndicat national des cultivateurs ou encore celui de la militante environnementaliste Greta Thunberg.

C'est très important d'avoir des alliés partout qui soutiennent la cause parce qu'ils croient en la cause et en la protection des territoires , soutient-il.

Ça représente la solidarité, c'est un mouvement qui est collectif. C'est l'unité de toutes les Premières Nations en soutien à Wet’suwet’en qu'on voit actuellement partout au Canada. Mike Paul, un artiste innu de Mashteuiatsh

La manifestation est organisée par le mouvement Idle No More Québec, par l'Association facultaire étudiante de science politique et droit de l'UQAM (AFESPED), et par le Cercle des Premières Nations de l'UQAM.

Le dernier groupe, de même que d'autres organisations étudiantes, planifient d'ailleurs un concert de solidarité, dont les fonds amassés seront remis aux camps Wet’suwet’en Unist'ot'en et Gidimt'en. L'événement est prévu samedi soir, au Cabaret Lion d'Or.