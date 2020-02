Le grand chef Simon de Kanesatake fait marche arrière

« J'ai fait une déclaration un peu prématurée » a déclaré le grand chef lors d'une rencontre avec la presse, alors que ses opposants se tenaient à moins de 100 mètres de lui.

Serge Simon faisait référence à sa déclaration de mardi où il avait affirmé qu'il « suggérait » de mettre fin au blocus des trains.

S'il exhorte le premier ministre à réfléchir à la façon dont il agira, de son côté il admet qu'un chef doit parfois savoir quand diriger et quand suivre. « Il est temps pour moi de suivre », a-t-il admis.

Le grand chef ajoute: « après avoir écouté les critiques de mes citoyens et d'autres, et quand j'ai vu comment mes commentaires ont été interprétés pour essayer de diviser et régner sur les Autochtones au Canada, j'aimerais retirer mes commentaires d'hier ».

Serge Simon a ensuite souligné « qu'il appartient aux chefs sur le terrain » de lever ou non les barricades sur les voies ferrées ».

« Je n'ai que de l'admiration et du respect pour les Autochtones qui défendent leurs droits, leurs territoires et l'avenir de leur planète », a par la suite commenté la plus haute autorité de Kanesatake.

Le grand chef Simon souhaite réintégrer son bureau de Kanesatake au cours de l'après-midi alors que l'accès est verrouillé par une chaîne et un cadenas apposés par des manifestants de sa communauté.

Plus de détails suivront