Les Cris et le Québec concrétisent une nouvelle entente

Proposé par la nation crie, ce plan « équilibré et respectueux des valeurs autochtones » doit s'échelonner sur une durée de trente ans, pour assurer « la prévisibilité et la stabilité du développement économique et social du territoire cri et du Québec dans son ensemble ».

En novembre dernier le grand chef de la nation crie, Abel Bosum, disait croire que les astres s'alignaient pour une paix des braves 2.0.

Le projet permettra également de partager des infrastructures sur le territoire et d’identifier de nouvelles aires protégées propices à la connectivité des habitats de la faune du territoire.

Selon François Legault, ce protocole d’entente « est la preuve qu’il est possible de travailler ensemble sur des projets de développement socio-économique ambitieux, de tirer profit de l’immense potentiel minier du Nord québécois, au bénéfice de nos deux nations, tout en respectant l’environnement, le territoire et les valeurs autochtones ».

Le grand chef du Grand Conseil des Cris abonde, ce projet « contribuera à exploiter la richesse des ressources naturelles de la région, à créer des emplois et des occasions d’affaires pour les Cris et nos voisins les Jamésiens, tout en protégeant notre environnement et notre faune ».

45 ans de relations axées sur le développement économique

1975 : Les gouvernements du Canada et du Québec signent avec les Cris et les Inuit un premier traité de revendication territoriale globale, la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ).

2002 : Le gouvernement du Québec et la nation crie signent la paix des braves, une entente qui fait figure de modèle historique sur le plan de la relation entre le gouvernement et les nations autochtones.

2012 : Signature de l’Entente sur la gouvernance dans le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James.

2020 : Signature d’un nouveau grand projet à la Baie-James.

Plus de détails suivront.