 L’identité autochtone entre rêve et réalité

N’en jetez plus, la cour est pleine : des détenus qui s’auto-identifient pour accéder à des programmes, de faux chamans qui nous font honte jusque de l’autre côté de l’Atlantique, et des défenseurs des intérêts des Premières Nations dont l’unique ancêtre autochtone aurait pu prendre le thé avec les Filles du roi. La démonstration est faite, c’est allé trop loin.

Depuis quelques mois, les médias ont porté plusieurs cas d’appropriation identitaire à l’attention du public. Journalistes et généalogistes se sont lancés dans une aventure épique, à la poursuite des usurpateurs d’identité autochtone.

Notre chroniqueuse Edith Bélanger est une diplômée de philosophie de l’Université Laval. Elle poursuit actuellement des études en administration publique en contexte autochtone à l’ENAP. Elle est membre de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk (Malécite).

Tout en saluant le travail d’enquête qui a permis d’excaver toute cette problématique, je me pose aussi plusieurs questions, notamment : où sont les communautés concernées? Sont-elles à l’origine de ces enquêtes? Sont-elles consultées dans le processus? Comment régler adéquatement le problème?

Quelle est la solution?

Il n’y a pas de réponse simple à cette question, mais il me semble que c’est aux différentes communautés de protéger leur identité et leurs intérêts. Autrement dit, il faut qu’on s’occupe de nos affaires. Il faut prendre en compte que nous avons toutes des histoires et des réalités différentes qui contribuent à définir collectivement qui nous sommes comme Premières Nations.

Au-delà de la carte de statut ou du sang, lorsqu’une personne se dit membre d’une Première Nation, cela revient à dire qu’elle partage quelque chose avec les autres membres de cette communauté, entre autres, des liens familiaux, des lieux communs, une histoire, une culture, une langue. Quelqu’un qui fait une telle affirmation doit être en mesure d’assumer ce que cela signifie devant les autres membres de cette même communauté.

Par exemple, dans le cas de madame Lorange la semaine dernière, qui prétendait être Atikamekw de Manawan, je ne peux que me demander quelle serait sa réaction si elle était appelée à s’expliquer dans un cercle de gens de cette même communauté. Il me semble que si les aînés ne la connaissent ni d’Ève ni d’Adam, on vient de clore le débat.

Pourquoi alors ne pas faire de vérifications en amont?

C’est comme s’il existait une peur de poser des questions. En effet, qui possède la légitimité de vérifier l’identité autochtone d’une autre personne et dans quelles situations est-ce acceptable?

Il faut se rappeler que, depuis la création de la Loi sur les Indiens en 1876, c’est le gouvernement qui s’arroge le droit de déterminer qui est « Indien ». Or, avant cette Loi, les nations autochtones avaient leurs propres mécanismes pour gérer l’appartenance à la nation, au clan. Cet étiquetage d’humains a dérobé aux Premières Nations leurs structures de gouvernance traditionnelles ce qui a donné lieu à toutes sortes d’aberrations qui prennent racine dans la violence coloniale.

Je sais de quoi je parle : ma communauté a pratiquement été rayée de la carte, une conséquence directe de ces pratiques d’assimilation que j’ose qualifier de sauvages. La couronne et le clergé ont comploté pour nous voler nos terres et nous forcer à la dispersion.

Par la force des choses, il y a dans toutes les familles wolastoqiyik (malécites) wahsipekuk beaucoup plus d’intermariages avec des non-Autochtones en comparaison avec d’autres Premières Nations plus isolées. Ça fait partie de notre identité aujourd’hui et, pour comprendre cela, il faut connaître notre histoire. Toutes les autres communautés ont aussi leurs particularités et c’est en fonction de cela qu’elles sont les mieux placées pour déterminer qui peut prétendre ou non s’y identifier.

Officier colonial 2.0 cherche nouvel emploi

Aujourd’hui, plusieurs institutions et organisations refusent de jouer le rôle de l’officier colonial et décident de ne pas demander aux Autochtones de fournir des preuves de leur identité sur la base de ce raisonnement. Soit. Or, force est de constater que certaines personnes en profitent pour s’auto-déclarer sans scrupules.

Rappelez-vous le cas des sœurs Parent l’automne dernier. Les deux étaient fortement impliquées dans le milieu autochtone. Lorsque leur vraie identité a été dévoilée, certaines personnes ont pris leur défense en disant que ces femmes faisaient un bon travail et qu’elles avaient contribué à la sensibilisation aux questions autochtones.

Or, elles auraient pu accomplir ce même travail en étant simplement elles-mêmes. Ce sont de vrais alliés dont nous avons besoin, pas nécessaire d’être une princesse indienne ou la réincarnation de Grey Owl pour accomplir cette mission.

Là où il y a de l’argent…

Je ne prétends pas connaître toutes les motivations des gens qui s’auto-proclament, mais je constate un phénomène : ils sont plus nombreux lorsqu’il est question d’argent ou d’avantages réservés aux Autochtones. Ils veulent accéder à des postes, obtenir des bourses, avoir des exemptions de taxes. Or, ces avantages et ces droits qu’ils cherchent à obtenir ne sont pas des privilèges que le gouvernement accorde aux Autochtones. Au contraire, ce sont de maigres mesures de réparation appuyées sur des siècles d’abus et de mépris envers ces populations.

Ces personnes ne s’approprient donc pas juste une identité, mais aussi des ressources qui sont destinées à des gens qui en ont davantage besoin, des gens dont les familles ont subi et subissent encore les effets dévastateurs des politiques coloniales.

Avant que la situation ne génère une vraie chasse aux sorcières, il faut prendre nos responsabilités au sein de nos organisations et communautés et décider, en fonction de nos différentes réalités, ce qui est acceptable ou pas.

De leur côté, les institutions qui souhaitent recruter ou soutenir financièrement des Autochtones doivent aussi dès maintenant faire preuve de prudence et ouvrir le dialogue avec les communautés.

Quant à ceux qui abusent de la situation et qui croient qu’ils ne font qu’embellir la réalité, que ça ne fait de tort à personne, ils se trompent.

La réalité fait plus mal que le rêve dans lequel ils vivent.