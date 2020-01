Biennale d'art contemporain autochtone : Un rassemblement sous le thème de la collaboration

La cinquième édition de la Biennale d’art contemporain autochtone, qui se tiendra à Montréal d’avril à juin, se déroulera sous les thèmes des affinités et de la collaboration, alors que plus d’une cinquantaine d’artistes présenteront leurs œuvres dans six lieux différents de la métropole.

L’exposition proposera principalement des ouvrages faits de perles et de textiles, tout en offrant une place de choix à la peinture, aux installations vidéo et sonores, ainsi qu’à des performances physiques.

Du lot d’artistes sélectionnés par les commissaires, quelques-uns auront la possibilité d’inviter eux-mêmes des exposants moins connus qui pourront faire rayonner leurs créations. Un vœu qui est au cœur de la démarche de David Garneau, le principal commissaire de cette édition de la Biennale. « Considérant le thème des affinités et l’importance des relations, ç’aurait été étrange de tout décider seul », explique-t-il.

Travailler localement

Lui-même Métis de la Saskatchewan, il a aussi tenu à s’entourer des artistes Faye Mullen, d’origines mixtes anichinabées, irlandaises et italiennes, et Rudi Aker, une artiste wolastoqew (malécite) pour s’assurer d’une présence locale pour établir des liens avec les artistes et les communautés locales.

Les commissaires de la Biennale d’art contemporain autochtone 2020, qui se déroulera à Montréal. De gauche à droite : Faye Mullen, Rudi Aker et David Garneau. Photo : Radio-Canada / Jean-François Villeneuve

Il avoue d’entrée de jeu qu’être originaire d’une province de l’Ouest a été un enjeu pour cette Biennale. « Ce n’est pas mon territoire, il a fallu établir des liens avec les gardiens de ce territoire. »

Quand je suis à la maison, je suis un Métis. Quand je suis ici, je suis un Autochtone. J’ai donc besoin d’elles pour communiquer correctement. David Garneau

Bien au fait des enjeux régulièrement soulevés au Québec quant à la question métisse, David Garneau a tenu à faire une place importante à l’art issu des descendants de Louis Riel, « pour que les gens puissent voir ce qu’est la culture des Métis. »

Un rassemblement

Faye Mullen et Rudi Aker ont eu comme mandat de rassembler des gens et des organisations dans une optique événementielle, tandis que M. Garneau s’occupait des œuvres elles-mêmes. Pour la Biennale, les deux artistes organiseront des rassemblements, des tables rondes, des prestations, ainsi que des cercles de discussion.

L'oeuvre « Four Generations », de Jon Corbett, est une séries de portraits créés à partir de perles digitales qui se déplacent dans un vidéo. Elle sera présentée lors de la Biennale d’art contemporain autochtone 2020, à Montréal. Photo : Biennale d'art contemporain autochtone / Jon Corbett

L’urbanité et de la jeunesse seront aussi mises de l’avant.

« Nous n’essaierons pas d’expliquer la culture autochtone comme un tout », prévient toutefois Rudi Aker. « Nous venons de trois cultures différentes et ce sera l’occasion d’enrichir le dialogue autour de différents enjeux. »

Les thématiques environnementales de l’eau potable, des animaux et de la nature auront même droit à leur propre pavillon, à la galerie d’art Stewart Hall de Pointe-Claire. Outre cet établissement, le Musée McCord, la galerie Art Mûr, la Guilde, la Maison des Régions et la galerie Pierre-François Ouellette art contemporain accueilleront les œuvres de la Biennale à partir du 23 avril et ce, pour deux mois.

De plus, certaines activités traditionnelles seront dédiées à un public strictement autochtone.

Un apprentissage commun

Si les liens ont été établis avec les communautés mohawks de Kahnawake et Kanesatake et que des aînés ont été consultés, il n’y a toutefois pas encore eu d’invitation formelle à transporter l’offre artistique sur l’un ou l’autre de leur territoire.

Une absence que le directeur de la Biennale, Michael Patten, explique par un apprentissage continu. « C’est la première fois que nous avons des liens forts avec ces communautés. Mais nous venons de mondes différents. Ce que nous faisons est nouveau pour elles, et nous apprenons encore [leurs façons de faire]. »

L'oeuvre « Ghost Dancer », de Wally Dion, sera présentée lors de la Biennale d’art contemporain autochtone 2020, à Montréal. Il s'agit d'une carte de circuit imprimé avec du contreplaqué, des clous et de la peinture d'émail. Photo : Biennale d'art contemporain autochtone / SaskArts

Cet apprentissage s’appliquerait aussi au grand public non autochtone, si on se fie à Rhéal Olivier Lanthier, le président et cofondateur de l’événement.

« Quand on a fondé le projet [en 2012], il y avait un manque de projets autochtones à Montréal », explique-t-il. On trouvait des projets de l’Ouest, mais il y avait peu d’artistes ici dans les galeries. »

Même si la situation s’est passablement améliorée depuis, il dit ressentir encore les conséquences de ce retard. « Pendant longtemps, il y a eu peu d’artistes qui se sont identifiés comme autochtones. »

Selon lui, la Biennale permet de montrer aux artistes d’ici qu’il y a une place disponible pour eux. « La réappropriation [artistique] doit encore se faire au Québec », poursuit-il. « Il faut davantage d’artistes autochtones pour occuper l’espace. »