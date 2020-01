La Banque de Montréal crée un comité-conseil autochtone

Dans la foulée de la détention et de l’arrestation d’un grand-père autochtone et de sa petite fille dans une succursale de la Banque de Montréal à Vancouver, l’institution financière met sur pied un comité-conseil autochtone.

Je reconnais que des excuses seules ne sont pas assez. Je suis l’ultime responsable de cette affaire. Je sais que nous devons et allons faire mieux. Créer ce conseil est une étape importante , a déclaré par voie de communiqué le président de la banque, Darryl White.

Lors d’une visite à la succursale de Vancouver avec sa petite-fille, Maxwell Johnson, un Autochtone de 56 ans, s’est fait arrêter par des policiers qui le soupçonnaient de fraude.

M. Johnson croit que l’employé de la banque s’est montré suspicieux lorsqu’il a vu le solde de plus de 30 000 $ dans son compte. Cette somme a été reçue par plusieurs Autochtones de la nation Heiltsuk après une entente conclue avec le gouvernement canadien.

Maxwell Johnson et sa petite-fille de 12 ans ont été menottés alors qu'ils tentaient d'ouvrir un compte de banque à Vancouver à la Banque de Montréal le 20 décembre dernier. Photo : Jess Houstey

L’homme et sa petite-fille de 12 ans ont été menottés sur la banquette arrière d’une voiture de police avant d’être finalement relâchés.

Une enquête doit être menée pour clarifier les circonstances de l’arrestation.

De son côté, la Banque de Montréal a annoncé avoir mis sur pied un comité autochtone formé de membres de diverses nations de partout au pays.