La protection de la jeunesse autochtone

Les grands principes de la C-92, Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Invités : Jacynthe Ledoux, avocate auprès d'Olthuis Kleer Townshend LLP; Marjolaine Sioui, directrice générale, Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL); Richard Gray, gestionnaire des services sociaux à la CSSSPNQL; et Isabelle Picard, ethnologue. Animation : Anne-Marie Yvon.