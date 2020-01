L’adoption coutumière autochtone, une manière de faire toujours actuelle

Depuis juin 2018, l’adoption coutumière autochtone est reconnue dans le Code civil du Québec. Si cette forme d’adoption rompt les liens de filiation, elle permet aux parents d’origine de conserver des droits et obligations, selon la coutume en vigueur dans les diverses nations et communautés.

Tatum Crane a adopté trois enfants autochtones. En tant que famille d’accueil, elle a ouvert sa porte aux deux plus vieux placés par les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw, qui appuient les familles qui veulent donner leurs enfants en adoption.

Tatum a finalement adopté le premier enfant placé chez elle et le deuxième est en processus d’adoption. Quant à la petite dernière, c’est par l’adoption coutumière autochtone qu’elle est arrivée dans la famille Crane.

« C’est la famille qui a approché ma mère », dit Tatum, en expliquant que cette famille voulait quelqu’un qui puisse donner une meilleure qualité de vie à l’enfant à naître. La petite lui a été confiée alors qu’elle n’avait que huit jours.

Cette forme d’entraide millénaire demeure répandue de nos jours et découle de la façon dont les Autochtones conçoivent la famille et la notion de filiation. Il s’agit aussi d’une façon d’assurer la transmission de l’identité et, si possible, la transmission de la langue.

Eva Ottawa, récemment nommée professeure des traditions juridiques autochtones à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa termine son mémoire de maîtrise sur les pratiques et les normes coutumières en matière de circulation et de prise en charge des enfants chez les Atikamekw Nehirowisiwok de Manawan dans cette même université.

Pour documenter son travail, elle a rencontré des personnes qui ont vécu cette coutume « à titre d’enfant de parents d’origine ou de parents gardiens ». Selon Eva Ottawa, l’adoption coutumière a ses particularités selon les nations et même selon les diverses communautés d’une nation.

Mais à la base l’idée est la même « il s’agit de prendre en charge un enfant et de le guider, de l’amener à maturité », explique-t-elle, concernant cette pratique qui ne nécessite pas l’intervention de l’État.

Avant la loi no 113 adoptée en juin 2018, les parents qui suivaient ces traditions étaient confrontés à des difficultés administratives, l’inscription à l’école par exemple, de la part du gouvernement provincial qui ne reconnaissait pas la légalité de l’adoption coutumière et par le fait même le parent adoptif.

Ces soucis sont maintenant écartés. Par contre, « pour faire reconnaître les effets d’une adoption ou d’une tutelle coutumière, une communauté ou une nation doit désigner une autorité compétente qui atteste du respect de certains critères et, lorsqu’obligatoire, envoie les documents nécessaires au Directeur de l’état civil », explique la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) qui a préparé à cet effet un « guide de référence  (Nouvelle fenêtre) ».

L’« autorité compétente » concerne les Premières Nations seulement, les Inuit ayant d’autres façons de faire.

Une tradition millénaire

Saviez-vous qu’avant la colonisation, d’autres types d’adoption existaient chez les Autochtones? Les guerres de captures permettaient « de remplacer des pertes humaines au sein des communautés », explique l’ethnologue Isabelle Picard, pertes causées par les maladies, les famines ou les conflits « amplifiés au contact avec les Européens. »

« Les épidémies et les guerres franco-iroquoises du XVIIe siècle ont porté un coup dur à la démographie, aux populations autochtones, en particulier chez les Iroquoiens », dit encore Isabelle Picard qui décrit le rôle des mères des clans haudenosaunee (confédération iroquoise incluant les Mohawks).

Celles-ci envoyaient des guerriers pour capturer des ennemis, dans le but de les intégrer dans leur société et ainsi remplacer les personnes disparues à la guerre.

L’adoption de bébés non autochtones par des familles autochtones a aussi eu cours à une autre époque. « Plutôt que de déposer, comme en Europe, leur enfant « illégitime » sur le parvis de l’église ou dans la tour du monastère, les « filles-mères » les confiaient souvent aux « Sauvages domiciliés » », raconte Isabelle.

Ces « Sauvages domiciliés » vivaient dans des réserves supervisées par les missionnaires à Lorette, St-Régis, ou Kahnawake. Les femmes non-autochtones préféraient les offrir aux Autochtones « parce que la vision, la place qu’on donnait aux enfants dans les sociétés autochtones aux XXIIe, XVIIIe et XIXe siècles était bien différente, pour ne pas dire plus bienveillante que chez plusieurs sociétés européennes. »