Un adolescent cri est porté disparu à Montréal

Malachai Saganash a 16 ans. Il a grandi à Waswanipi, à huit heures de route de Montréal. Il a déménagé à Greenfield Park avec ses parents adoptifs en octobre pour terminer ses études secondaires.

Jeudi, il n'est pas rentré de l'école.

Timothy Stringer, son père adoptif, a déclaré qu'il est inhabituel pour Malachai d'être en retard ou de ne pas informer sa famille de l'endroit où il se trouve.

« Il est allé à l'école toute la journée hier », a déclaré M. Stringer.

« Apparemment, un étudiant dans le bus l'a vu passer son arrêt et continuer vers la station de métro, qui est le dernier arrêt de la ligne », ajoute-t-il.

La famille est particulièrement inquiète car Malachai est relativement nouveau dans la ville et ne parle pas très bien le français.

Timothy Stringer a ajouté que Malachai avait un téléphone mais a supprimé la fonction de suivi il y a deux semaines.

« Nous savons que la dernière conversation qu'il a eue a été avec une fille de Calgary. Il l'aimait évidemment. Nous pensions, vous savez, que l'amour fait faire aux gens des choses que vous ne pouvez pas expliquer, alors nous pensons qu'il pourrait être aussi loin que Calgary. »

Malachai Saganash mesure 1,75 mètre et pèse 61 kilos, et porte un manteau noir et des cheveux noirs. Il a été vu pour la dernière fois portant un sac d'école.

Toute personne ayant des informations est priée de contacter la police de Longueuil.