Bilan de l’année autochtone en 10 événements

La protection des enfants, le dépôt de deux rapports très attendus, la déclaration de l’ONU sur les droits des peuples autochtones, et le « génocide canadien » ne sont que quelques thèmes touchants les Autochtones qui ont retenu l’attention au cours des 12 derniers mois au pays.

1. INDEMNISATION D'ENFANTS ENLEVÉS À LEURS PROCHES

Des enfants autochtones jouant dans une cour d'école. Photo : Radio-Canada

Le Tribunal canadien des droits de la personne ordonnait en septembre au gouvernement fédéral d'indemniser tous les enfants des Premières Nations retirés de leur foyer et de leur communauté par le biais du système de protection de la jeunesse depuis le 1er janvier 2006, de même que leurs parents lorsqu'ils ont été pris en charge sans raison valable.

Le tribunal a demandé le versement de 40 000 $ à chaque enfant, soit le maximum permis en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Un mois plus tard, le gouvernement Trudeau contestait ce jugement, soutenant qu’il est incohérent par rapport à la nature de la plainte, la preuve soumise, la jurisprudence et la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Lors de la réunion annuelle des chefs de l'Assemblée des Premières Nations (APN) à Ottawa, début décembre, le nouveau ministre canadien des Services aux Autochtones, Marc Miller, a déclaré que le gouvernement préparait des discussions sur un ensemble de mesures d'indemnisation pour les enfants autochtones séparés de leur famille par le système de protection de l'enfance. Il a ajouté que, selon lui, le gouvernement n'avait jamais eu l'intention de refuser à ces enfants le droit d'obtenir réparation.

2. PROTECTION DES ENFANTS AUTOCHTONES

Des enfants jouent dans un parc situé dans la communauté d'Attawapiskat, dans le nord de l'Ontario. Photo : Reuters / Chris Wattie

Déposée en février dernier, la loi C-92, baptisée Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuit et des Métis, a été adoptée en juin. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Cette loi prévoit le transfert de responsabilités et la gestion de la protection de la jeunesse aux Autochtones. Actuellement, ce sont les gouvernements des provinces qui régissent le placement des enfants autochtones, un système mal ajusté à leurs besoins particuliers.

Mais le gouvernement du Québec estime que la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Métis et des Inuit (C-92), empiète sur son champ de compétence en matière de services sociaux et de protection de la jeunesse. Il compte demander que le plus haut tribunal québécois se penche sur la constitutionnalité de cette loi fédérale.

La veille de Noël, le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), Ghislain Picard, a accusé le gouvernement de François Legault de choisir une guerre juridique au détriment des enfants autochtones.

3. DÉPÔT DU RAPPORT DE L'ENFFADA

Les commissaires de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) Marion Butler, Brian Eyolfson, Qajaq Robinson et Michèle Audette préparant les exemplaires du rapport de leur enquête remis au gouvernement fédéral, lors des cérémonies de clôture de leurs travaux. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Le 3 juin, l’ENFFADA déposait un volumineux rapport dénonçant un « génocide canadien [visant] tous les peuples autochtones, [qui] cible particulièrement les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA [bispirituel, lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer, en questionnement, intersexe et asexuel, NDLR] autochtones », pouvait-on lire dans le sommaire du rapport.

Dans le document, les quatre commissaires ont formulé 18 « appels à la justice » regroupant 231 recommandations qui touchent des domaines aussi variés que la sécurité, la santé, la protection de la jeunesse, la culture et la gouvernance.

Début décembre, la ministre fédérale des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, s’est engagée à mettre en œuvre un plan d'action pour répondre aux recommandations de l'Enquête nationale. Elle a indiqué que son plan d'action serait mis en place à temps pour souligner le premier anniversaire de la publication du rapport.

4. DÉPÔT DU RAPPORT DE LA CERP

Le commissaire Jacques Viens a dévoilé son rapport sur la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Le 30 septembre, c’était au tour de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec (CERP), de déposer son rapport incluant 142 appels à l’action et recommandant un mécanisme de suivi indépendant pour s’assurer de la concrétisation des recommandations.

Mi-décembre, la ministre des Affaires autochtones du Québec, Sylvie D'Amours, a dit ne pas vouloir attendre une deuxième rencontre avec les chefs autochtones du Québec pour s'attaquer aux recommandations du rapport Viens.

5. OLÉODUC TRANS MOUNTAIN

Des tuyaux qui doivent servir à la construction du pipeline Trans Mountain sont entreposés à Mission, en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Frédéric Gagnon

Le pipeline Trans Mountain, propriété du gouvernement fédéral depuis août 2018, a franchi une nouvelle étape début décembre avec l'annonce du début des travaux pour le premier segment de son expansion.

Le PDG de Trans Mountain a dit avoir pris des mesures pour que l’oléoduc soit plus sûr pour l’environnement tel que l’installation d’un système de détection des fuites et l’installation de tuyaux plus épais.

Les travaux, retardés pendant 10 ans, devraient s’échelonner jusqu’en 2022.

Cette annonce est intervenue au moment où la Cour d'appel fédérale examine une demande d’appel par des groupes autochtones de la Colombie-Britannique pour freiner une deuxième approbation du projet d'expansion de Trans Mountain par le cabinet Trudeau.

En août 2018, la même Cour d'appel avait annulé une première fois le décret permettant au projet d'expansion du pipeline d'aller de l'avant.

6. DÉCLARATION DE L'ONU SUR LES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES

Perry Bellegarde, le chef national de l’Assemblée des Premières Nations (APN) à l'ONU. Photo : Radio-Canada / Courtoisie de l'APN

La Colombie-Britannique est devenue fin novembre la première province du Canada à mettre en œuvre la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Le projet de loi 41 donne au gouvernement provincial le mandat d'harmoniser ses politiques et ses lois avec la Déclaration.

En octobre, au Québec, l'Assemblée nationale avait adopté à l’unanimité une motion reconnaissant les grands principes de la Déclaration.

Du côté fédéral, le projet de loi C-262 visant à assurer le respect de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, déposé par l'ancien député néo-démocrate Romeo Saganash, mourrait au feuilleton le 21 juin après avoir été bloqué par des sénateurs conservateurs.

Début décembre , la ministre des Relations Couronne-Autochtones Carolyn Bennett a déclaré que le gouvernement irait finalement de l'avant avec l'adoption de la Déclaration d'ici fin 2020.

7. ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, et la ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett. Photo : La Presse canadienne

Un nouveau ministre des Services aux Autochtones est entré en fonction en novembre. Marc Miller a succédé à Seamus O’Regan qui détenait ce poste depuis janvier 2019.

Marc Miller devra notamment réduire le nombre d'avis d’ébullition d’eau dans les communautés et s'assurer que les enfants autochtones ont accès aux mêmes services que les autres Canadiens (c'est le principe de Jordan).

La ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, a quant à elle réintégré son poste.

Si une soixantaine de candidats autochtones se sont présentés aux élections fédérales d’un océan à l’autre, seuls 10 d'entre eux ont remporté une circonscription, le même nombre qu'en 2015.

8. ANNÉE INTERNATIONALE DES LANGUES AUTOCHTONES

Une main montre du doigt un mot écrit dans une langue autochtone sur un tableau blanc. Photo : Radio-Canada / Duncan McCue/CBC

Le Nunavut espérait que l’Année internationale des langues autochtones amène le gouvernement fédéral à reconnaître l'inuktut comme langue fondatrice de ce territoire, créé en 1999. Ce ne fut pas le cas.

Par contre, tel que promis, le gouvernement du Canada a déposé en février la Loi sur les langues autochtones, qui prévoit d'établir des mesures pour financer durablement et à long terme des moyens de sauvegarde. Le projet de loi 91 prévoit aussi la création d’un Bureau du commissaire aux langues autochtones.

Tandis que l’Année internationale des langues autochtones tire à sa fin, l’Organisation des Nations unies (ONU) a annoncé que la Décennie internationale des langues autochtones débutera officiellement dès 2022 afin de remettre à l’ordre du jour la perte critique des langues autochtones et de souligner l'impérieuse nécessité de les préserver, les revitaliser et les promouvoir .

9. DU THÉÂTRE AUTOCHTONE UNIQUE AU MONDE

Le spectacle « Mînowin » est une création des danseurs de Damelahamid, une compagnie autochtone du nord-ouest de la Colombie-Britannique. Photo : Courtoisie du Centre national des Arts / Crédit : Derek Dix

Le Centre national des Arts (CNA) d'Ottawa a fait figure de précurseur en inaugurant cette année un projet artistique inédit mettant en valeur des spectacles dans une dizaine de langues autochtones, en plus du français et de l'anglais. Sur les 11 productions de la saison 2019-2020, 9 ont été écrites et créées par des femmes.

Ce dont nous avons fondamentalement besoin dans notre société, c'est d'entendre ces voix , a déclaré Kevin Loring, directeur artistique du Théâtre autochtone du Centre national des Arts.

10. TOPONYMES AUTOCHTONES

La cheffe Skye-Deer, la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic, et le grand chef Joseph Tokwiro Norton ont pris part au dévoilement du nom de l'avenue Skaniatarati, lors de la Journée nationale des peuples autochtones. Photo : Courtoisie - Arrondissement de Lachine / Olivier Côté

Atateken, Awacak, Skaniatará:ti : les noms de certaines rues du Québec ont changé en 2019 pour rendre hommage à l’héritage autochtone. À Montréal, la rue Atataken remplace la rue Amherst, un nom qui faisait référence au général britannique Jeffery Amherst, surnommé le « père de la guerre bactériologique » pour avoir offert des couvertures infestées par la variole aux Autochtones.

À Trois-Rivières, la rue Awacak, signifiant « petit être de lumière » en langue atikamekw remplace la rue Roger-Garceau, du nom d’un enseignant qui aurait agressé sexuellement de jeunes Atikamekw.

Dans l'arrondissement de Lachine, à Montréal, la première avenue d’un nouveau développement a été renommée « Skaniatará:ti », qui signifie « de l'autre côté du fleuve » en mohawk. Lachine souhaite ainsi rendre hommage à son histoire commune avec la communauté de Kahnawake.

À l’échelle du Québec, 10,2 % des toponymes officiels sont d’origine autochtone, selon la Commission de la toponymie du Québec.