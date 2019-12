La GRC nie avoir voulu tirer sur des manifestants autochtones

Selon le quotidien britannique, les commandants de la GRC auraient demandé aux policiers « d'utiliser autant de violence [qu’ils le] souhaitent » contre un barrage routier qui avait été érigé l'hiver dernier par la Première Nation Wet'suwet'en, afin de contrôler l'accès à leurs territoires et d'arrêter la construction du projet Coastal GasLink.

Ils auraient aussi jugé qu'un déploiement de tireurs d'élite était nécessaire pour faire face aux manifestants.

La GRC a commencé à examiner tous les documents relatifs à l’exécution de l’injonction ordonnée par le tribunal et, à ce jour, elle n’a trouvé ni document ni référence qui reflète les déclarations faites dans l’article , affirme Dwayne McDonald, commandant divisionnaire intérimaire de la GRC en Colombie-Britannique, dans un communiqué envoyé mardi.

Quelle que soit la source, les affirmations faites dans l’article ne sont aucunement représentatives de l’esprit et de l’intention de la directive des commandants de la GRC chargés de planifier et d’exécuter la directive du tribunal, et elles ne correspondent pas non plus à ce qui s’est réellement passé. Dwayne McDonald

La GRC a toujours soutenu qu'elle n'a fait qu'appliquer l'injonction de la Cour suprême de la Colombie-Britannique interdisant toute interférence avec la construction du pipeline, qui doit transporter du gaz naturel liquéfié sur une distance de 670 km.

La police fédérale dénonce en outre un article « non corroboré, incomplet et de nature incendiaire », qui compromet les relations entre « la GRC et l’ensemble des intervenants, nouées après des années d’efforts ».

L'article du Guardian se base sur des notes de la GRC provenant d'une séance préparatoire à une opération policière datant du 6 janvier dernier, à Smithers, en Colombie-Britannique.

Radio-Canada n'a pas eu accès aux documents originaux dont parle l’article du Guardian.

Une enquête indépendante demandée par le NPD

Dans la foulée de la publication de l'article, le Nouveau Parti démocratique (NPD) a demandé une enquête « complète et indépendante » sur la façon dont la police a géré le blocage du pipeline.

Jack Harris, porte-parole du NPD en matière de sécurité publique, a envoyé lundi une lettre au ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, faisant part de ses inquiétudes au sujet des « stratégies et tactiques troublantes » des responsables de la GRC.

Ce langage va au-delà de ce que les Canadiens jugeraient acceptable au sein de notre force de police nationale. Jack Harris, porte-parole du NPD en matière de sécurité publique

Cela ne correspond certainement pas aux engagements pris par les dirigeants de la GRC et aux promesses de ce gouvernement en matière de justice et de réconciliation autochtones , poursuit-il.

La Gendarmerie royale du Canada a arrêté 14 manifestants membres de la Première Nation Wet’suwet’en en janvier dernier.

L'entreprise Coastal GasLink Pipeline, une filiale de TransCanada, affirmait avoir signé des ententes avec toutes les communautés autochtones concernées pour construire le projet, mais les manifestants plaidaient que les dirigeants de la nation Wet’suwet’en n’ont pas donné leur consentement.