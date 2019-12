3e lien à Québec : un outil de réconciliation pour les Hurons-Wendat

« Il faut être capable de survivre et pas seulement de vivre de paiement de transfert », dit Konrad Sioui.

Pour y arriver, la Nation huronne-wendat a d'abord nationalisé une compagnie de construction. Wendake construction a vu le jour en marge de l'élargissement de la route 175 dans la réserve faunique des Laurentides en 2011.

« Ça a été ma première expérience, je découvrais le monde de la construction, ça a l'air que j'ai aimé ça, parce que je suis encore là-dedans depuis 9 ans », raconte Sylvain Gros Louis, un manœuvre en génie civil huron-wendat qui a fait ses classes sur ce chantier.

Sylvain Gros Louis, manoeuvre en génie civil huron-wendat Photo : Radio-Canada

Les travaux projetés traversaient un territoire traditionnel revendiqué par les Hurons-Wendat. Le conseil de bande de Wendake y a vu l'occasion parfaite de se tailler une place dans l'industrie.

« La nation huronne avait vraiment l'objectif de participer activement aux travaux et profiter des retombées économiques de la construction d'une route sur son territoire. Rapidement on est arrivé à la conclusion qu'il fallait mettre en place notre propre compagnie de construction afin de pouvoir engager nos gens directement », explique Jean-Philippe Vincent, directeur de la gestion des infrastructures et des projets majeurs au Conseil de la nation huronne-wendat.

Wendake Construction obtient finalement ce premier contrat de gré à gré de 16,8 millions $ pour la construction de trois kilomètres de la route 175. Mais le manque de travailleurs autochtones qualifiés devient vite un problème. Sylvain Gros Louis, comme bien d'autres travailleurs autochtones, n'avait pas la formation nécessaire.

« C'était notre grand défi : comment on intègre plusieurs travailleurs de la nation sur ce chantier-là? » raconte Jean-Philippe Vincent. Il se tourne alors vers la Commission de la construction du Québec (CCQ) pour mettre en place un système de certificats d'exemption.

« Ça, ça faisait en sorte que nos Wendat pouvaient accéder directement au chantier sans avoir nécessairement la formation », explique-t-il.

À ce moment-là, le ministère des Transports n'exige pas un nombre précis de travailleurs autochtones sur le chantier pour octroyer des contrats à Wendake Construction. L'objectif est d'en intégrer le plus possible. Mais au fil des années, des ratios apparaissent dans les ententes.

« En 2015, pour le contrat de réaménagement de la route 367 à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, des normes plus strictes ont été établies. On parlait à ce moment-là d'au moins 40 % de membres des Premières Nations sur le chantier », précise M.Vincent.

Depuis 2011 Wendake Construction a obtenu 44 millions $ en contrats et a généré 15 millions $ en retombées économiques.

Le 3e lien : une nouvelle étape

Pour le grand chef Konrad Sioui, la Nation huronne-wendat a maintenant tout en main pour assurer son avenir. Il ne reste qu'à saisir les opportunités, et à ce chapitre, le 3e lien entre Québec et Lévis semble un incontournable pour définir une nouvelle relation avec le gouvernement.

S'il est finalement construit, le 3e lien va traverser en partie un territoire revendiqué par les Hurons-Wendat. Et la nation ne se contentera pas de voir une partie du contrat octroyé à Wendake Construction.

« Pour le 3e lien on veut être des partenaires financiers on veut monter du financement, on veut être des partenaires économiques », affirme le grand chef.

En plus d'investir dans le projet, la nation croit être un atout important sur le plan environnemental.

« On a toujours protégé l'environnement et on va continuer de le faire, alors on s'associe autant avec ceux qui défendent l'environnement que ceux qui croient au développement économique, et en ce sens-là, c'est nous qui allons donner de la crédibilité à ce projet-là », plaide M. Sioui.

Il croit même qu'une association avec la Nation huronne-wendat pourrait éviter au gouvernement Legault d'être soumis au processus de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale. Contrairement au Bureau d'audiences publiques en environnement du Québec, l'agence canadienne doit consulter les Premières Nations dans son processus et prendre en considération leurs inquiétudes pour juger d'un projet.

La Nation huronne-wendat n'est pas la seule à connaître ce genre de bouillonnement politique, social et économique, croit l'anthropologue Pierre Lepage.

« Le "Maîtres chez nous" je l'entends. [C'est] la naissance d'une grande fierté identitaire qui n'existait pas il y a 15 ans. »

Il sent actuellement chez les Premières Nations une effervescence comparable à celle du Québec de la Révolution tranquille, qui se traduit selon lui par une volonté de « sortir de la tutelle et d’avoir la possibilité de s'épanouir, de se développer, d'avoir des revenus autonomes et d’arrêter de subir le développement, les lois. C'est dans l'air et c'est irréversible », conclut-il.

Est-ce un nouveau cycle qui commence dans les relations entre le Québec et les Premières Nations? « Oui », répond Konrad Sioui, « à condition qu'il y ait une reconnaissance mutuelle ».

De son côté, Sylvain Gros Louis rêve de pouvoir mettre sa touche personnelle au projet de 3e lien : « Ce serait le jackpot, ça me ferait une fierté avec les enfants, les petits-enfants ».

Il croit que le 3e lien devrait devenir le symbole de cette reconnaissance pour les futures générations de Hurons-Wendat.