La radio de Kanesatake sur le point de retourner en ondes

« On est près de revenir en ondes ». Sylvain « Syd » Gaspé est fébrile à l’idée d’un retour de CKHQ Kanesatake United Voices Radio, radio communautaire qu’il a cofondée vers la fin des années 1980 avec un groupe de bénévoles quand il était âgé de la vingtaine.

Avec sa programmation en anglais et en mohawk ou encore son très populaire bingo, la radio de Kanesatake a depuis 30 ans servi de gardienne de la culture et de la langue pour la petite communauté mohawk.

Mais aujourd’hui, la radio communautaire traverse des difficultés. Après un bris d’équipement, la radio a été contrainte de fermer à l’été 2017, faute de fonds. Puis, une station de radio de musique chrétienne voisine, à Lachute, a fait une demande pour occuper la même fréquence, le 101,7 MHz. Licence qui lui a finalement été refusée par le CRTC l’année dernière, après de vives protestations des Mohawks.

Comme si ce n’était pas tout, les roulottes de tôle qui ont servi de studio à la radio pendant 30 ans étaient devenues insalubres, conséquence d’une infiltration d’eau.

D’Oka aux inondations

Plus qu’une simple radio communautaire, CKHQ Kanesatake United Voices Radio a longtemps été un lieu de rassemblement. Elle a notamment joué un rôle déterminant pendant les événements qui ont secoué la communauté, de la crise d’Oka, à l’été 1990, jusqu’au printemps dernier, pendant la montée des eaux.

Pendant six semaines, la petite équipe, dont Syd, a utilisé un minuscule cabanon de pêche situé juste à côté de l’ancien studio et de son antenne pour diffuser une programmation spéciale.

Munie d’un ordinateur, de quelques micros, d’une console et d’un émetteur, l’équipe a trimé dur pour ressusciter la radio le temps de l’épreuve. En recueillant des témoignages, en gardant la population au courant des plus récents développements.

« Le but était de prouver à la communauté que la radio est essentielle pendant les crises ou les urgences », affirme Syd.

« La communauté a besoin de quelque chose de positif comme ça. La guérison est nécessaire depuis [la crise de] 1990 », poursuit celui qui travaillait à l’époque comme technicien à Radio-Canada.

La résidente de Kanesatake Beverly Nelson animait à la fin des années 1980 des émissions de musique classique et de rock. « Les gens s’ennuient de la radio. Ils s’ennuient de l’émission de gospel du dimanche, des émissions en mohawk », dit celle qui, à 61 ans, ne parle pas le kanienʼkéha, langue de ses parents. La langue a pratiquement disparu après des générations d’assimilation forcée dans les pensionnats et les écoles de jour.

Aujourd’hui, Beverly travaille à temps plein pour le conseil de bande, et n’aurait plus le temps pour s’investir comme avant dans le projet de radio. Mais elle attend avec impatience son retour.

La radio CKHQ Kanesatake United Voices a été lancée en 1987 pour promouvoir la langue et la culture mohawk. Photo : Courtoisie/Syd Gaspé

Nouveau logo et administration

Et ce retour pourrait être imminent. À l’automne 2018, sous l’impulsion de Syd, une nouvelle entité administrative à but non lucratif a vu le jour pour faire revivre la radio. Un nouveau slogan accompagné d’un logo - « Reviving Kanesatake Radio » (raviver la radio de Kanesatake) - a été créé.

Aujourd’hui, des collectes de fonds ont permis de recueillir déjà 45 000 $, qui permettront au comité d’emménager dans de nouveaux studios et d’acquérir de l'équipement neuf. La petite équipe occupe temporairement un local au second étage d’une résidence pour personnes âgées.

Une autre collecte de fonds organisée par le journal The Eastern Door, de la communauté mohawk de Kahnawake, près de Châteauguay, devrait rapporter 50 000 $ supplémentaires. L’engouement pour le projet radio, remarque Syd, représente du « jamais vu ».

Syd Gaspé espère pouvoir retourner en ondes d’ici le printemps. Mais avant, il doit faire des demandes de subvention aux gouvernements provincial et fédéral, et surtout trouver une équipe de journalistes ou d’apprentis journalistes. Il espère pouvoir diffuser le plus possible en mohawk, et aussi produire du contenu multimédia, comme de la vidéo web, par exemple.

Mais son amour pour le média parlé n’a pas d’égal. Un média qui cadre avec la tradition orale millénaire des Mohawks. « La radio partout dans le monde va survivre si elle est locale », dit-il.