Discours du Trône : la réconciliation avec les Autochtones, toujours une priorité

Dans le discours du Trône, lu par la gouverneure générale Julie Payette, le nouveau gouvernement libéral indique que les relations entre le gouvernement fédéral et les peuples autochtones se sont améliorées depuis 2015, mais que du travail reste à faire et que cela fera partie de ses priorités au cours de ce nouveau mandat.

Il promet, par exemple, d'indemniser équitablement et en temps opportun tous ceux qui ont été blessés par le système d'aide à l'enfance , d'améliorer la salubrité de l'eau dans les communautés autochtones et d'élaborer de façon concertée une loi pour que les Autochtones puissent recevoir des services de santé de qualité qui prennent en compte leur culture.

Il s'est également engagé à adopter la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones au cours de la première année de son mandat et à mettre en oeuvre un plan d'action pour répondre aux recommandations de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA).

Ces deux promesses ont d'ailleurs été faites peu avant le discours par la ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett.