Centrale Bernard-Landry : un honneur mérité, selon le grand chef de la Nation crie

Abel Bosum l’affirme sans détour : la paix des braves, une entente signée en 2002 par Québec et les Cris, ne serait probablement jamais survenue sans l’apport du premier ministre d’alors, Bernard Landry.

Dans la foulée, Abel Bosum explique que son organisation avait suggéré de nommer la centrale et le barrage Ted Moses-Bernard Landry, mais des considérations toponymiques empêchent d’utiliser le nom de l’ancien grand chef Moses, toujours bien vivant en 2019.

Un changement de nom pourrait par contre être envisagé dans l'avenir.

Le premier ministre du Québec, Bernard Landry, et Ted Moses, grand chef du Grand Conseil des Cris, se félicitent après avoir signé la paix des braves le 7 février 2002, à Waskaganish, au Québec. Photo : La Presse canadienne / JACQUES BOISSINOT

Il a de plus profité de sa rencontre avec les autorités toponymiques du Québec pour convenir de discuter comment la mémoire de personnalités cries importantes comme Billy Diamond, qui était à la tête de la Nation crie en 1975 lors de la signature de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ), pourraient être tôt ou tard immortalisée.

Un bâtisseur

À la suite de l’annonce du gouvernement du Québec de renommer des ouvrages hydroélectriques de la Baie-James au nom de l’ancien politicien Bernard Landry décédé en 2018, Espaces autochtones s’est entretenu avec le grand chef Abel Bosum. Ce vétéran de la scène politique crie était le négociateur en chef de la Nation crie lors de l’entente de 2002, connue sous le nom de la paix des braves.

Négociée à la suite de la CBJNQ de 1975, la paix des braves avait comme but entre autres une remise à niveau de la convention. Les Cris voulaient avoir un mot à dire sur les projets développés sur leur territoire et en tirer de meilleurs bénéfices. « Après l’accord de la CBJNQ, Hydro-Québec a construit ses projets, et le gouvernement du Québec en a profité, tout comme celui du Canada », rappelle le grand chef Bosum.

Mais les Cris, eux, ont eu à se démener. Plusieurs recours devant les tribunaux avaient été intentés, et ils ont même menacé de s’opposer au développement des ressources dans le territoire de la Baie-James et du Nord-du-Québec si le gouvernement québécois ne respectait pas ses engagements.

C’est par l’entremise d’une rencontre entre le grand chef de la Nation crie, Ted Moses, et le premier ministre du Québec, Bernard Landry, que les deux hommes politiques ont décidé de trouver une solution bénéfique aux deux parties, se rappelle Abel Bosum. L’un des projets sur la table à ce moment était celui de la centrale Eastmain-1, celle-là même qui a été renommée en l’honneur de Bernard Landry. Les Cris n’étaient pas intéressés au statu quo issu de la CBJNQ pour ce nouveau développement sur leur territoire. Ils voulaient être consultés, mais souhaitaient aussi profiter des retombées économiques potentielles.

Les Cris n’étaient pas intéressés au statu quo et le gouvernement devait trouver des solutions. Abel Bosum, grand chef de la Nation crie

Alors négociateur des Cris pour les relations avec Québec, Abel Bosum a été mandaté pour négocier avec le secrétaire général du Québec, Jacques St-Gelais, afin de trouver une solution. « Nous avons trouvé des façons de nous assurer que le gouvernement puisse respecter ses engagements [qui résulteraient] de la paix des braves. »

Les pièces maîtresses de ces négociations ont par contre été Bernard Landry et Ted Moses. « C’est sur leur relation que la confiance s’est bâtie », souligne M. Bosum. « Et lorsque la confiance est établie, il est plus facile de regarder les projets des deux côtés et de concevoir comment les deux parties pourraient en venir à un accord. »

Et le résultat de ces négociations, 17 ans plus tard, a été bénéfique pour les deux parties, toujours selon le grand chef Bosum. « La paix des braves a permis d’établir des structures où des représentants cris et gouvernementaux se rencontrent sur une base régulière dans le cadre d’un comité de liaison permanent. »

Lors de ces rencontres, les moyens de mettre en oeuvre différentes facettes de la CBJNQ de 1975 sont toujours discutés. Plusieurs autres accords en lien avec l’éducation, la justice et la santé, renégociables tous les cinq ans, ont découlé des travaux de ce comité.

« Lorsqu’on regarde nos communautés [cries] aujourd’hui, on peut y voir des communautés en santé avec les infrastructures appropriées », souligne Abel Bosum.

« Notre niveau de santé a presque rejoint celui des standards québécois, et il y a eu beaucoup d’amélioration. Nous apprenons ensemble et nous espérons pouvoir apprendre à travailler de concert sur des projets communs. »