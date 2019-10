Les gagnants d'Amazing Race Canada 2019 comme déguisement d'Halloween

Ne vous étonnez pas si les gagnants de la dernière saison d'Amazing Race Canada, Anthony Johnson et James Makokis, sonnent à votre porte et vous demandent des bonbons ce soir. Deux cousines cries ont été si impressionnées par ce couple autochtone bispirituel qu'elles ont décidé de se transformer en ces coureurs pour l'Halloween.

Willow Cardinal, 9 ans, et sa cousine Tenecia Cardinal, 12 ans, sont de la nation crie Kehewin, à environ 230 km au nord-est d'Edmonton. C'est dans cette même communauté que travaille James Makokis comme médecin de famille, et Anthony Johnson comme coordinateur de projet pour les services sanitaires Kehewin Health Services.

Elles ont été particulièrement marquées par ces participants de l'émission Amazing Race Canada. Par leurs actions et leur travail de sensibilisation, explique la mère de Willow, Farrah Cardinal, les deux hommes ont marqué la population vivant sur le territoire du traité numéro 6.

Le traité numéro 6, signé en 1876, couvre une partie de la Saskatchewan et de l’Alberta. Il prévoit notamment une couverture des soins de santé pour les Autochtones.

Willow et Tenecia Cardinal se sont rendues aux services de santé Kehewin Health Services de la Nation crie Kehewin, en Alberta, pour montrer leur costume à James Makokis. Photo : Courtoisie / Farrah Cardinal

Au cours de l'émission, James Makokis et Anthony Johnson ont participé à des épreuves intenses un peu partout au Canada en revêtant des tenues destinées à attirer l'attention sur des sujets qui leur tenaient à coeur. Ils ont notamment porté des jupes rouges faites à la main et un bandeau rouge, symboles des femmes et des filles autochtones disparues ou assassinées, pour sensibiliser la population à cet enjeu.

Ils représentent les femmes autochtones disparues et assassinées et ils aident les Cris. Et ils sont Autochtones , affirme Willow Cardinal. Nous ne voulons pas que d'autres personnes soient portées disparues , ajoute-t-elle.

Mardi, Willow et Tenecia se sont par ailleurs rendues sur les lieux de travail du couple pour montrer leur déguisement. J'étais très surpris , a dit James Makokis. C'était un peu surréel de voir ces deux enfants de la communauté être habillées comme Anthony et moi. C'était extraordinaire de savoir qu'on les avait marquées.

En revêtant les mêmes habits que nous, elles sont conscientes des enjeux qui sont importants pour elles , a-t-il ajouté.

Anthony Johnson, à gauche, et James Makokis, de l'équipe Ahkameyimok, ont remporté la septième saison d'Amazing Race Canada. Photo : La Presse canadienne / Cole Burston

D'après un reportage de Jessica Deer