Marie-Ève Bordeleau, la réconciliatrice de Montréal

« J’aimerais que la stratégie soit adoptée par le conseil municipal en février 2020. On a très hâte », laisse tomber l’avocate crie de 38 ans, assise dans une salle de conférence de l’hôtel de ville, sa deuxième maison depuis l’hiver 2017.

Itinérance, sécurité des femmes, accès au logement, lutte contre le profilage, épanouissement culturel et économique des Autochtones de Montréal… Le mandat de la commissaire pour cette nouvelle stratégie de réconciliation est large et ambitieux.

La première commissaire autochtone de Montréal tente ainsi de trouver des solutions pour améliorer les conditions de vie des Autochtones dans une métropole où on en compte environ 35 000 de différentes nations. Certains y sont par choix, pour y travailler; d’autres – de nombreux Inuit venu pour recevoir des soins de santé – sont parfois contraints d’y rester.

L’ancien maire Denis Coderre avait été le premier à véritablement tendre la main aux communautés autochtones de la ville. « Le 375e de Montréal sera l’année de la réconciliation », avait-il annoncé au printemps 2017, quelques mois avant d’inaugurer les nouvelles armoiries de Montréal. Un pin blanc qui illustre la présence historique des Autochtones sur le territoire y figure désormais.

Lors de son élection quelques mois plus tard, la mairesse Valérie Plante est allée plus loin en créant un nouveau poste de commissaire aux relations avec les Autochtones, un contrat d’une durée de trois ans. Un ministère aux Affaires autochtones, en quelque sorte, pour la Ville de Montréal.

Le début d’une nouvelle ère? Peut-être, mais les défis sont grands pour celle qui a longtemps travaillé comme avocate et médiatrice pour différentes communautés et organisations autochtones.

Dans un rapport accablant sorti récemment sur le profilage racial au sein du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), on apprenait notamment que les femmes autochtones étaient 11 fois plus à risque d’être interpellés que les autres femmes. La « juridiciarisation » des populations itinérantes autochtones, dont certains cumulent les contraventions qui les mènent parfois en prison, est décriée par les organismes communautaires depuis des années.

« En ce moment le SPVM est mobilisé pour répondre au rapport de recherche sur les interpellations, et je travaille avec eux », répond la commissaire, soulignant la présence d’un agent du SPVM qui fait le lien avec les Autochtones, Carlo deAngelis, dont elle vante le travail sur le terrain. « [Carlo] comprend les réalités, il a une vocation », dit-elle.

N'empêche, reconnaît Marie-Ève Bordeleau, rétablir la confiance des populations autochtones, notamment itinérantes, envers les services policiers, est un travail de longue haleine, comme l'a noté à plusieurs reprises la commission Viens.

Faiseuse d’étincelles

Depuis deux ans, plusieurs gestes symboliques forts ont été posés et la nomination de Marie-Ève Bordeleau n’y est certainement pas étrangère. Cet automne, la rue Amherst – nommé en l’honneur du général anglais Jeffery Amherst, connu pour sa haine des Autochtones – est devenue la rue Atateken, un mot mohawk.

La semaine dernière, la Ville, avec le gouvernement du Québec, a annoncé un investissement important en guise de solution à « la crise humanitaire » du square Cabot, où 14 personnes ont perdu la vie après le déménagement d’un refuge. Un budget de 300 000 $ a ainsi été confirmé pour un nouveau centre de jour baptisé Résilience Montréal.

Aujourd’hui, ce projet pour lequel elle a travaillé d’arrache-pied est celui dont elle est le plus fière. « Ça fait des mois qu’on travaille là-dessus, qu’on a hâte de partager ça. C’est un centre de jour pour itinérants, qui donne un vrai message aux personnes itinérantes, aux femmes autochtones : “vous comptez, on ne vous laisse pas tomber”», dit-elle.

Le café de la Maison ronde, au square Cabot dans l'ouest du centre-ville de Montréal. Photo : Radio-Canada / Jean-François Villeneuve

Et ce travail n’est pas passé inaperçu par les différentes organisations qui travaillent sur le terrain. Nakuset, directrice générale du Foyer pour femmes autochtones de Montréal, n’hésite pas à parler de Marie-Ève Bordeleau comme de quelqu’un qui « fait des étincelles ».

« Elle n’a pas un travail facile, elle doit travailler avec deux communautés [autochtone et non-autochtone] et rendre tout le monde heureux », affirme la militante qui est derrière le refuge Résilience.

Ce projet n’aurait d'ailleurs peut-être pas vu le jour si ce n’était le travail de médiation de la commissaire. « Elle était clé dans la création de Résilience, de faire voir ce projet comme une priorité pour la Ville. Beaucoup de gens étaient surpris de voir ce projet décoller si rapidement, et c’est en bonne partie grâce à elle », estime Nakuset.

Questionnée sur la différence qu'elle peut faire dans les relations entre la Ville et les organismes autochtones, Marie-Ève Bordeleau hésite, et mentionne l’ouverture d’esprit de l’administration actuelle et le travail de ses partenaires. « Je pense que les organisations et les gens du milieu ont confiance en moi », dit-elle humblement.

Malgré les efforts de recrutement de la Ville, la commissaire est encore l’une des rares Autochtones à l’hôtel de ville. Sur les 26 000 employés qui forment sa main-d’œuvre, 82 sont autochtones. Sur le plan politique, Marie-Josée Parent, d’origine micmaque, est devenue en 2017 la première élue autochtone de l’histoire de la ville.

Mais Marie-Ève Bordeleau n’a jamais senti à un moment ou un autre que son travail relevait du symbolisme ou qu’il servait à donner bonne conscience à la Ville de Montréal. « Avant j’avais peur que certaines personnes allaient être plus réfractaires [à mes idées], mais ce n’est pas le cas du tout », dit-elle.

Son contrat vient d’ailleurs à échéance l’an prochain et elle souhaiterait, si possible, continuer sur sa lancée. Après des années à travailler à son compte, c'est à l'hôtel de ville qu'elle se sent à sa place. « Je sais que si je veux faire une différence dans la vie des peuples autochtones, c’est ici, à Montréal, en étant commissaire », dit-elle.