Porter un regard sur soi la caméra au poing

Passer de figurants à acteurs centraux. Voilà le chemin parcouru en 15 ans par plusieurs Autochtones qui posent maintenant un regard contemporain sur la société et sur eux-mêmes par l’intermédiaire du court métrage. En bonne partie grâce à Wapikoni mobile.

Plusieurs de ces courts métrages sont depuis peu disponibles dans un coffret DVD intitulé Le cinéma des Premières Nations.

Depuis 2004, près de 2000 films ont été réalisés, dont 200 en langues autochtones, française et anglaise. Les productions sélectionnées pour le coffret sont regroupées en cinq thèmes : nouvelle génération, vérité et réconciliation, femmes, société, culture d’hier à aujourd’hui.

« Les choix ont certainement été déchirants, car nous aimons l’ensemble de notre collection avec une réelle passion, se désole Odile Joannette, la directrice du Wapikoni Mobile. En choisissant les cinq thèmes, on a orienté une ligne narrative pour la programmation. »

« La parole appartient pour de bon aux nouvelles générations autochtones », écrit l’anthropologue Serge Bouchard dans la préface du coffret consacré à la culture d’hier à aujourd’hui. Il ajoute qu’« il fallait bien commettre ce geste délinquant de donner la caméra à ceux et celles qui, jusque-là, n’étaient que les figurants de leur propre histoire pour arriver à renverser les rôles, en tout cas, les perspectives ».

Marie-Christine Petiquay n’a pas attendu d’avoir l’âge requis pour se lancer dans l’aventure du Wapikoni. À 11 ans déjà, elle voulait s’exprimer. À 12 ans, on lui a donné sa première chance.

Elle fait partie de ces « cinéastes émergents qui ont eu l’occasion de faire plusieurs films grâce à nos visites répétées dans leur communauté au fil des ans », précise Odile Joannette.

Wapikoni, ou le cinéma qui roule, parcourt des milliers de kilomètres avec sa caravane de diffusion. Photo : Courtoisie Wapikoni mobile

« Je te dirais que la Wapi m’a vraiment donné la piqûre pour la production audiovisuelle », dit Marie-Christine. Quinze ans après ses débuts, la jeune Atikamekw de Manawan cumule six courts métrages en plus d’avoir participé à huit autres. Elle fait aussi partie de la liste des cinéastes de l’ONF.

Son tout premier court métrage, intitulé # 14 et portant sur son petit frère de trois ans, déjà amateur de motocross, a été sélectionné dans la catégorie Nouvelle génération du coffret, dont Natasha Kanapé Fontaine a signé la préface. « Nous reconstruisons l’avenir. Nous redonnons vie à nos ancêtres. Nous redonnons vie à nos peuples », peut-on entre autres lire.

« Ils m’ont [les intervenants du Wapikoni mobile] inspiré à prendre ma place un peu plus, à m’exprimer, que ce soit d’une manière ou d’une autre », ajoute encore l’étudiante en science politique à l’Université du Québec à Montréal, qui travaille simultanément sur un minidocumentaire tourné cet été au Brésil.

Je crois sincèrement qu’une signature artistique spécifique aux créateurs des Premières Nations et inuit commence à émerger dans l’espace culturel. Odile Joannette, directrice du Wapikoni Mobile

Jani Bellefleur-Kaltush, une Innue de Nutashkuan, se dit à la fois très surprise, « parce qu’il y a tellement de cinéastes, tellement de films », et très honorée de faire partie de ce coffret.

Deux de ses films s’y trouvent, dont Nika tshika uiten mishkut (Ne le dis pas) dans la catégorie Femmes. Ce court métrage, réalisé en 2009, s'inspire de son vécu. « C’est une rumeur qui a été racontée quand j’étais jeune et je voulais [illustrer] la portée que peut avoir une rumeur sur une personne dans une petite communauté. »

Le Wapikoni est arrivé à un moment clé de ma vie. Jani Bellefleur-Kaltush, cinéaste

Le court métrage a été pour elle un processus de guérison et d’apprentissage. « Le processus d’apprentissage m’a aidée dans ma confiance et m’a permis d’aller chercher les outils dont je pourrais avoir besoin plus tard. »

Aujourd’hui, la jeune Innue est la première femme des Premières Nations du Québec diplômée du programme Cinéma de L’inis, l'Institut national de l'image et du son à Montréal.

« Ça a été très gratifiant de savoir que ce film allait plus tard voyager et gagner un prix », précise Jani Bellefleur-Kaltush. En 2010, Nika tshika uiten mishkut (Ne le dis pas) a été choisi Meilleur court métrage documentaire au Festival ImagineNATIVE à Toronto. D’ailleurs, le Wapikoni a souhaité inclure dans le coffret les œuvres honorées dans de prestigieux festivals au fil des ans, indique Odile Joannette.

Jani fait encore et toujours des films, motivée par un élément déclencheur survenu en Bolivie lors de la présentation de son premier film il y a quelques années. Une jeune fille, faisant face aux mêmes problèmes qu’elle, avait été bouleversée. « C’est ça qui m’avait le plus encouragée et poussée à évoluer dans le monde du cinéma, parce que j’avais touché une personne, dans un autre pays, dans un contexte complètement différent », explique Jani.

Elle termine son premier court métrage indépendant et vient d’achever le montage de son plus récent court métrage, un film sur sa grand-mère, dans le cadre d’une résidence artistique proposée par le Wapikoni.

Le Wapikoni mobile en quelques chiffres 15 ans d’existence 90 communautés autochtones visitées au Canada et dans le monde 5000 participant.es 2000 œuvres

« Les talents sont nombreux, les expressions sont touchantes et inspirantes », se réjouit Odile Joannette, en précisant que « les œuvres sont réalisées dans un espace de souveraineté narrative qui permet réellement de jumeler nos valeurs historiques de l’oralité à la puissance de l’expression du septième art. »

Actuellement, six participants autochtones terminent une formation développée par le Wapikoni en partenariat avec l’UQAM. D’autres achèvent des œuvres dans le cadre de la première résidence de création de l’organisme sur le thème des langues autochtones. Et les partenariats se poursuivent au Canada comme ailleurs dans le monde.

« Nous reconnaissons le cinéma français, nous reconnaissons le cinéma américain... je rêve du jour où nous reconnaîtrons aussi le cinéma des premiers peuples! », conclut Odile Joannette.