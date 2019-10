L'ONU et les droits autochtones : l'APNQL appelle Québec à s'inspirer de la C.-B.

Le chef Ghislain Picard a salué l'événement par voie de communiqué vendredi. Il exhorte du même souffle le gouvernement Legault à emboîter le pas au gouvernement de John Horgan en posant des « gestes concrets » pour donner suite à la motion déposée en ce sens par Québec solidaire à l'Assemblée nationale début octobre.

Cette motion prévoit que le gouvernement s'engage « à négocier la mise en oeuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et avec les Premières Nations et les Inuit ». Elle a été adoptée à l'unanimité le 8 octobre, mais le premier ministre François Legault avait d’abord émis des réserves, évoquant un risque pour l'intégrité du territoire et le droit à l'autodétermination du Québec.

Nous attendons des gestes concrets de la part du gouvernement Legault afin d’éviter que la motion ne tombe en poussière. Le gouvernement du Québec peut maintenant s’inspirer de la Colombie-Britannique pour passer à l’action. Ghislain Picard, chef de L’APNQL

Depuis 1985, Québec reconnaît certains droits aux nations autochtones au Québec, dont le droit l’autonomie gouvernementale; le droit à leur culture, leur langue et leurs traditions; le droit de chasse et de pêche ainsi que le droit de participer au développement économique du Québec et à en bénéficier.

Selon M. Picard, le Québec doit maintenant aller plus loin en mettant en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.