Message raciste sur un panneau de signalisation de la STM

« Arrêt 55, reculé de 100 pieds, INDIANS IN THE ZONE! [Des Indiens dans la zone] », peut-on lire sur le panneau, qui se trouve à l'intersection des rues Sherbrooke et Saint-Urbain, un endroit fréquenté par de nombreux itinérants inuit et des Premières Nations.

L'image a été relayée de nombreuses fois sur les réseaux sociaux depuis mardi, provocant l'indignation. « On me dit parfois: "mais voyons il n’y a pas de racisme contre les Autochtones à Montréal". Ouin ben c’est ça », écrit sur Twitter l'anthropologue et chroniqueuse wendate Isabelle Picard.

Contactée par Espaces autochtones, la STM affirme que les écrits ont déjà été retirés.

« Cette image a été portée à notre attention hier. On a envoyé hier un chef d’opération sur les lieux et elle était déjà retirée », affirme Amélie Régis, porte-parole pour la STM.

« On présume que c’était du vandalisme. Ça pourrait être aussi une mauvaise blague aussi », dit-elle.

Mme Régis affirme que les gestes de vandalisme à la STM peuvent arriver, « mais ne sont pas fréquents ». « En ce qui a trait au fait anti-autochtone, c’est très rare », ajoute-t-elle.