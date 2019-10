Manifeste pour une reprise de possession des voix des femmes autochtones

C’est dans ce contexte qu’une vingtaine de femmes ont été réunies le weekend dernier pour le treizième Colloque international Max et Iris Stern, « Femmes autochtones, corporalité et souveraineté » au Musée d’art contemporain de Montréal. Une série de conférences où féminisme, souveraineté et histoire s’entremêlaient.

Il faut dire que l'événement se tenait à un moment bien particulier alors que quelques jours auparavant, le gouvernement du Québec s’est officiellement excusé auprès des peuples autochtones, répondant ainsi à la première recommandation du rapport Viens.

Le sujet était donc sur toutes les lèvres lors de ces deux jours de conférences.

Il manque la perspective féministe à l’égard des femmes [dans le rapport Viens]. C’est teinté , expliquait en marge de l’événement la directrice du Centre d’amitié autochtone de Val-D’Or, Édith Cloutier, au micro d’Alain Gravel samedi midi.

Je suis très étonnée de constater une invisibilisation des femmes autochtones, notamment avec l’autorité policière , a-t-elle ajouté.

La directrice du Centre d'amitié autochtone de Val-d’Or, Édith Cloutier, insiste : les deux solitudes entre les Autochtones et les non-Autochtones existent encore. Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Villeneuve

Parmi les autres conférencières, Michèle Audette, ex-commissaire à l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, et Isabelle Picard, ethnologue et consultante, ont passé une bonne heure à présenter et à expliquer comment on parvient, trop souvent selon elles, à oublier la vision des femmes autochtones.

C’est [d’abord] aux femmes qu’on aurait dû s’excuser, pas aux leaders , a déclaré Mme Audette, citant en exemple les excuses faites par le gouvernement Legault.

Des femmes qui ont eu le courage de dénoncer, aucune n’était dans la salle , a déploré l’ex-commissaire.

Se réapproprier la discussion

Dans l’histoire pourtant, les femmes autochtones avaient par le passé une place beaucoup plus égalitaire, voire prédominante, selon les différents peuples autochtones, a rappelé Isabelle Picard.

Non seulement elles étaient écoutées, mais elles étaient actives politiquement dans leurs sociétés.

Selon l’ethnologue, la Loi sur les Indiens est notamment venue imposer un cadre politique et social qui a défavorisé la place des femmes autochtones. Avec les nouvelles règles, collées sur la vision de la femme anglaise de l’époque, le gouvernement canadien a alors créé une « double discrimination pour les femmes », socialement et politiquement.

De ce fait, pour prendre parole, les femmes ont trouvé d’autres façons de se faire entendre puisqu’elles semblent n’avoir qu’un rôle passif au sein des conseils de bande. Actuellement, seulement 87 femmes dirigent l'un des 633 conseils de bande au pays.

En occupant des postes de direction dans des organismes, en créant des mouvements politiques ou encore en prenant une place dans les médias, elles tentent donc de retrouver leur liberté et leur influence, a expliqué Mme Picard lors d’une conférence intitulée « (Re)prendre possession des corps et des voix de femmes sur nos territoires. Femmes, terre et souveraineté ».

Être en position de pouvoir n’est pas gage d’écoute

Pour Michèle Audette, le grand défi est que certains peuples autochtones sont maintenant habitués à ce cadre politique. Elle a le sentiment que même au sein des Nations, les femmes ont perdu leur place.

Par contre, ça ne se passe pas que dans les conseils de bande. Ex-commissaire à l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, Mme Audette a eu le souci de mettre de l’avant les témoignages des femmes autochtones dans son rapport déposé en juin dernier.

La commissaire Michèle Audette a présenté le rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Plusieurs des recommandations de l’époque reviennent d'ailleurs dans le rapport Viens de la semaine dernière.

Mais si son rapport n’a pas été décrié pour avoir « oublié les femmes » à la base de la commission d’enquête, comme on l’entend avec le rapport Viens, il a été dénoncé pour les termes qu’elles utilisaient, principalement sur la question du « génocide qui vise particulièrement les femmes ».

Pourtant, selon Mme Audette, il provenait de voix de femmes autochtones qui auraient voulu être comprises et entendues.

Le 3 juin dans tout ça? On s’est fait dire que ça ne fonctionnait pas, même si c’étaient les vraies choses. J’ai senti le doute. Mais quand nous on l’a dit, on n’a pas eu la même attention [que le rapport Viens]. Michèle Audette, ex-commissaire à l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées

Si elle reconnaît l’avancée des présents rapports entourant la « discrimination systémique » des peuples autochtones, elle reproche aux gouvernements de ne pas porter leur regard sur la vision des femmes à la base de ces enquêtes.

De dire à un Québécois comment une femme autochtone va vivre au quotidien, ça peut être difficile et je peux comprendre. Cependant, le mot discrimination systémique, c’est quelque chose, mais on ne voit pas le racisme. On ne voit pas la violence faite aux femmes. On ne les voit pas ces mots dans lesquels on vit au quotidien , disait-elle samedi sur les ondes d’ICI Première.

Cependant, tout n’est pas noir et plusieurs des femmes présentes au colloque « Femmes autochtones, corporalité et souveraineté » semblaient porter l’espoir qu’un véritable changement pouvait survenir de ces rapports et que tout semblait en place pour que les femmes autochtones aient plus de droits de parole sur les questions qui les touchent.

D'après Édith Cloutier, même les femmes qui ont témoigné des gestes d’abus par les policiers à Val-D’Or ont eu le sentiment d’avoir « enfin été crues ».

Le travail est par contre inachevé, selon les principales intéressées, et la rencontre du 17 octobre prochain entre la ministre responsable des Affaires autochtones du Québec, Sylvie d’Amours, et les chefs et les représentants d’organismes autochtones, où la place des femmes doit être « au centre des discussions », est très attendue.