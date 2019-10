Syrie : les forces américaines commencent à se retirer des abords de la frontière turque

Les Forces démocratiques syriennes (FDS), alliance de combattants kurdes et arabes, affirment dans un communiqué que les « forces américaines se retirent des zones frontalières avec la Turquie. L’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH) a confirmé un retrait des États-Unis de positions clés à Ras Al Aïn et Tal Abyad.

Les États-Unis ont annoncé dimanche soir que la Turquie mènerait « bientôt » une incursion militaire « prévue de longue date dans le nord de la Syrie » et que les troupes américaines stationnées dans le pays quitteraient la zone.

La Turquie veut lancer cette offensive pour chasser les rebelles kurdes des Unités de protection du peuple (YPG) et pour y transférer, par la suite, deux millions de réfugiés syriens.

Les FDS, soutenues par la coalition internationale menée par Washington, combattent depuis des années le groupe armé État islamique (EI). Elles sont composées en majorité par des Unités de protection du peuple. Si la Turquie passe à l’offensive, les États-Unis ont informé les FDS qu'ils ne les défendraient pas.

Des guerres « tribales » et « ridicules », selon Donald Trump

Donald Trump a justifié son choix de retirer ses troupes sur Twitter. Selon lui, il faut « sortir de ces guerres ridicules et interminables, souvent tribales, et ramener les soldats à la maison ». Il soutient que désormais, la Turquie, l’Europe, la Syrie, l’Iran, l’Irak, la Russie et les Kurdes vont devoir résoudre la situation sur place. Et affirme qu’ils doivent décider de ce qu’ils comptent faire des combattants de Daesh fait prisonniers dans la région. Désormais, les États-Unis vont désormais combattre « là où se situe leur intérêt ».

Les FDS ont averti que l’opération militaire turque entraînerait une résurgence majeure de l’EI, et annulerait « des années de combats fructueux » contre les jihadistes. Les chefs de l’EI encore en vie pourraient sortir de leur cachette, selon les FDS, pour qui une opération turque menacerait aussi les prisons et les camps qu’elles gèrent et qui abritent de nombreux jihadistes et leurs familles.

Les menaces d’Erdogan

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé mardi que la Turquie n’en pouvait plus d’attendre la création, par les États-Unis, d’une zone tampon entre la frontière turque et les zones syriennes contrôlées par les YPG. Pour Ankara, les YPG sont une organisation « terroriste » et si la frontière devenait autonome, les velléités d’indépendance kurde n’en seraient que renforcées.

Deux précédentes offensives turques ont été menées en 2016 et 2018 dans le Nord syrien.

Dimanche, l’OSDH a indiqué que les forces kurdes ont creusé tranchées et tunnels en préparation d’une offensive turque dans les zones de Ras Al Aïn, Tal Abyad et Kobané.