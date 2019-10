Manawan souligne l'ouverture de son centre de pédiatrie sociale

Le centre occupe les mêmes locaux que l’ancien centre mère-enfant, construit dans les années 70. Mais depuis la mi-avril, des services cliniques s’ajoutent aux services communautaires. Un médecin se rend sur place une ou deux fois par mois, tandis que l’infirmière et la travailleuse sociale travaillent à temps plein au centre. Éventuellement, un infirmier praticien spécialisé se joindra à l’équipe, explique le directeur du centre, Sandro Échaquan.

Ce nouveau volet clinique s’articule autour des besoins de l’enfant, à l’image des autres centres de pédiatrie sociale du Dr Julien, souligne-t-il. Cette approche est cohérente avec les valeurs autochtones, ajoute-t-il.

L’approche est différente. On ne fait pas juste du bureau. On s’assoit autour d’une grande table avec les personnes significatives pour l’enfant pour identifier ses besoins et assurer son plein développement. Sandro Échaquan, directeur du centre Mihawaso

« Quand on a besoin d’une ergothérapeute ou d’une orthophoniste, on peut aller chercher les ressources », poursuit M. Échaquan.

Pour Annette Dubé Labelle, présidente du conseil d’administration du Centre depuis un an, cet accès à des professionnels fait une énorme différence, en raison des longues listes d’attentes dans les centres de soins à l’extérieur de la communauté. Ce qui est bien, c’est que les professionnels viennent sur place , souligne-t-elle.

Elle estime qu’environ 190 enfants ont bénéficié des services du centre depuis ses débuts, en janvier.

Le défi du financement

La Fondation du Dr Julien a accompagné la communauté pour qu’elle puisse recevoir du financement du gouvernement du Québec, qui a octroyé en janvier un montant de 50 000 $ à Manawan pour la gestion du centre. Un an plus tôt, Québec avait refusé d'accorder ce financement à la communauté, puisque le financement des services de santé en territoire autochtone relève normalement du gouvernement fédéral.

« Ça été un travail de longue haleine », se félicite France Guay, directrice des communications et du développement philanthropique à la Fondation du Dr Julien. Elle précise que la Fondation ne contribue pas directement au financement du centre. Sa contribution se mesure plutôt « en temps », notamment pour former les professionnels de santé au modèle du Dr Julien et accompagner la communauté dans le processus de reddition de compte auprès du gouvernement.

Le jour où le Centre Mihawaso passera par la première étape de certification de la Fondation, il recevra de Québec un autre 50 000 $, qui sera cette fois récurrent d'année en année, en plus d'un montant forfaitaire de 350 $ par enfant.

Pour leur part, les professionnels de la santé sont payés en partie par le gouvernement fédéral, en vertu du Principe de Jordan, qui vise à assurer que les enfants autochtones reçoivent les mêmes services que les autres enfants canadiens.