Après les excuses du Québec, les Autochtones espèrent des actions

Les chefs et les groupes autochtones du Québec ont reçu favorablement les excuses du premier ministre François Legault. Ils attendent maintenant que le gouvernement applique les 142 recommandations du rapport Viens afin de mettre un terme aux préjudices causés aux Premières Nations et aux Inuit au fil des années.

Une vingtaine de chefs de différentes nations autochtones étaient présents mercredi dans les tribunes du Salon bleu de l’Assemblée nationale. Tout en reconnaissant les constats « accablants pour l’État québécois », le premier ministre leur a offert « les excuses les plus sincères ».

Avec ces excuses, M. Legault répond ainsi à une des 142 recommandations du rapport Viens. « Mais ces excuses ne suffisent pas », a-t-il admis tout en promettant de changer les choses. « Comme pour le Québec tout entier, on doit faire plus et on doit faire mieux », a-t-il ajouté.

Un souhait partagé par le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), Ghislain Picard. Même s’il reconnait le geste de « réconciliation » fait par le premier ministre, le chef l’invite maintenant à agir pour mettre fin aux pratiques discriminatoires systémiques dans tous ses services publics.

« La volonté politique n’aura pas de portée réelle, sans un remaniement complet des façons de faire du Québec. Le gouvernement Legault a-t-il l’intention de remettre en question les institutions existantes, qui sont en grande partie responsables de ce que dénonce le rapport du juge Viens ? », a réagi par voie de communiqué le chef de l’APNQL.

« Un premier pas »

Dans les pages du rapport, qui stipule que les Autochtones du Québec sont victimes de discrimination systémique, l’ex-juge Jacques Viens constate que le système public de la province est dans l’incapacité d’offrir aux communautés des Premières Nations et des Inuit les services auxquels elles ont droit.

Pour Viviane Michel, présidente de Femmes autochtones du Québec, les excuses sont à ce titre « un premier pas » dans la réalisation des 142 recommandations. « On est prêt à collaborer sur un respect mutuel et l’acceptation des différences », a-t-elle précisé sur les ondes de Radio-Canada.

Même son de cloche chez le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA), dont le grand chef Constant Awashish insiste sur la nécessité des agents gouvernementaux à travailler dorénavant sur une meilleure compréhension des réalités autochtones.

« Lorsqu'il s'agit de besoins aussi essentiels que ceux qui relèvent de la police, de la justice, des services de santé et sociaux ou encore de la protection de l'enfance, la considération des différences culturelles présente un impact fortement positif sur la qualité des services par le simple fait de relations plus respectueuses et plus harmonieuses », a déclaré le chef Awashish.