Une veillée pour les femmes autochtones disparues et assassinées à Montréal

Au départ, le rassemblement était prévu au square Cabot et une marche devait avoir lieu jusqu'à la Place des Arts. Finalement, la marche n'aura pas lieu et le rassemblement se fera directement à la Place des Arts, a précisé par courriel Julie Michaud du Centre de lutte contre l'oppression des genres, l'un des organismes derrière le rassemblement prévu à 18 h 30.

Ce sera l'occasion de reparler de la disparition de Donna Paré, a pour sa part expliqué en entrevue Jessica Quijano, coordonnatrice du projet Iskweu au Foyer pour femmes autochtones de Montréal, l’autre des organismes à l’origine du rassemblement.

Donna Paré est originaire d’Iqaluit, mais elle vivait dans la rue à Montréal. Elle n’a pas été vue depuis décembre, mais le rapport de police pour signaler sa disparition n’a été fait qu’en mars.

C'est quelque chose qu'on voit souvent, a fait remarquer Mme Quijano. Donna vivait dans la rue. Les femmes qui sont en transition ou qui sortent de prison, c'est parfois difficile de savoir [qu’elles sont disparues]. Le monde ne s'en rend pas compte.

On sait qu’il y a beaucoup de disparition de femmes autochtones, mais peu de rapports sont faits à cause de la violence de la police envers [ces femmes]

Jessica Quijano accompagne les familles des femmes et des filles disparues lorsqu'elles veulent remplir un rapport de disparition à la police. Son rôle consiste aussi à faire pression auprès des services policiers pour qu’ils fassent enquête.

Dans le cas de Donna Paré, elle est convaincue que quelqu’un sait quelque chose. Mais les Autochtones en situation d’itinérance sont réticents à fournir de l’information aux services policiers, en qui ils ont peu confiance, selon elle.

On milite pour arrêter les répressions policières comme dormir sur la rue et consommer en public. Parce que quand on a des femmes qui sont dans des situations de violence, elles ne vont pas chercher de protection auprès de la police.

Jessica Quijano, coordonnatrice du projet Iskweu